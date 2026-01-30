Космічні секрети Пентагону: США показали супутники-шпигуни часів холодної війни

Супутник-шпигун США JUMPSEAT

Національне управління військово-космічної розвідки США (NRO) зняло гриф «цілком таємно» з однієї з найуспішніших розвідувальних програм часів холодної війни. NRO офіційно розсекретило існування програми JUMPSEAT — першого покоління американських супутників, які збирали дані з високоеліптичної орбіти. Ця система стала «вухами» Вашингтона у найгарячіші моменти протистояння з Москвою.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті NRO.

Чому це було революційно

У перші роки космічної ери США використовували супутники на низькій навколоземній орбіті (наприклад, GRAB та POPPY). Вони швидко пролітали над територією СРСР, маючи обмаль часу для перехоплення радіосигналів.

Пентагону потрібен був «спостерігач», який міг би «висіти» над Радянським Союзом годинами.

Рішенням стала так звана орбіта «Молнія» (або HEO).

Це сильно витягнута еліптична траєкторія, яку першими почали використовувати радянські вчені для своїх супутників зв’язку. Особливість цієї орбіти в тому, що супутник проводить більшу частину часу у найвищій точці (апогеї) саме над Північною півкулею.

Американці вирішили використати цей феномен проти своїх супротивників. У межах секретного проєкту EARPOP (Військово-повітряні сили США спільно з NRO) створили апарати, які «зависали» над СРСР і безперешкодно «пилососили» радіоефір.

Що вони чули

З 1971 по 1987 рік було запущено 8 місій JUMPSEAT (номери 7701–7708). Їхнім головним завданням було:

Перехоплення телеметрії: збір даних про випробування нових радянських ракет та систем озброєння.

Моніторинг ППО: виявлення роботи радарів та оборонних систем.

Комунікаційна розвідка: прослуховування каналів зв’язку військового керівництва.

«Історичне значення JUMPSEAT неможливо переоцінити. Його орбіта надала США нову точку огляду для збору унікальних і критично важливих розвідданих», — заявив доктор Джеймс Аутзен, директор Центру вивчення національної розвідки NRO.

Довгожителі шпигунства

Ці супутники виявилися настільки надійними, що пережили і холодну війну, і сам Радянський Союз.

ехнічна будова супутника JUMPSEAT. Джерело: NRO

Останні апарати серії JUMPSEAT продовжували працювати в режимі ретрансляторів аж до 2006 року, коли їх остаточно вивели з експлуатації.

Розсекречення цієї програми проливає світло на те, як саме США дізнавалися про ядерний потенціал СРСР та запобігали несподіваним загрозам у другій половині XX століття.

Нагадаємо, Росія готується до тотальної війни у космосі та створює потенційно загрозливий арсенал зброї, що здатен забезпечити перемогу над Заходом. Але за словами одного з експертів, загроза з боку Росії — радше форма саботажу.