"Космічні суші" від NASA: як астронавти готують улюблену їжу на МКС

NASA змогло відправити людей на Місяць, марсоходи на Марс і зонди до кілець Сатурна. Однак, схоже, що космічне агентство ще не навчилося готувати пристойні суші в космосі. Нещодавно NASA поділилося фотографією «суші», приготованих астронавтами на борту Міжнародної космічної станції (МКС), яке викликало неоднозначну реакцію в соціальних мережах.

«Майже вся їжа для наших астронавтів наразі має бути доставлена з Землі в щільно запакованих космічних контейнерах. Вона повинна мати тривалий термін зберігання і бути безпечною», — пояснили в NASA.

Це змушує астронавтів проявляти неабияку креативність у своїх кулінарних експериментах.

«Вишукана тюремна їжа»: реакція Мережі

Попри те, що на борту МКС є такі інгредієнти, як морські водорості, тунець і рис, космічні «суші» зовсім не схожі на традиційні роли, популярні на Землі. Страва складається з квадратиків водоростей, на які викладені грудочки рису і шматочки тунця. Суші тримають свою форму завдяки поверхневому натягу вологи. Поруч також був коктейль із креветок, що складається з цільнозернового крекера, зверху якого покладена підозріло помаранчева креветка, закріплена соусом.

«Це майже вишукана тюремна їжа», — написав один із користувачів під фото, опублікованим NASA в Instagram.

Інші коментатори не менш скептично поставилися до страви.

«3/10 на Землі. 10/10 в космосі», — прокоментував один з них, підкреслюючи, що в умовах невагомості навіть така їжа може здатися делікатесом.

Креативні рішення в умовах невагомості

Це не перший випадок, коли астронавти NASA демонструють свої спроби відтворити улюблені страви в космосі. Раніше цього року астронавт Джонні Кім поділився фотографією «чизбургера», що ширяв у невагомості. Попри відсутність поблизу продуктового магазину, його закуска складалася з п’яти інгредієнтів: «пшеничного крекера» замість булочки, шматка яловичини та сирного спреду.

«Сумую за тим, як готував для своєї родини. Але це мене теж по-своєму тішить», — написав астронавт у Twitter, показавши, що навіть в умовах обмежених ресурсів можна створити звичну та улюблену страву.

Нагадаємо, астронавти на МКС не мають душу, але голову миють регулярно. Вони розповіли, як це відбувається в умовах невагомості та що стається з водою після миття.