"Космічні суші" від NASA: як астронавти готують улюблену їжу на МКС
NASA показало, як астронавти на Міжнародній космічній станції готують суші, але користувачі Мережі не оцінили їхній кулінарний подвиг.
NASA змогло відправити людей на Місяць, марсоходи на Марс і зонди до кілець Сатурна. Однак, схоже, що космічне агентство ще не навчилося готувати пристойні суші в космосі. Нещодавно NASA поділилося фотографією «суші», приготованих астронавтами на борту Міжнародної космічної станції (МКС), яке викликало неоднозначну реакцію в соціальних мережах.
Про це пише Daily Mail.
«Майже вся їжа для наших астронавтів наразі має бути доставлена з Землі в щільно запакованих космічних контейнерах. Вона повинна мати тривалий термін зберігання і бути безпечною», — пояснили в NASA.
Це змушує астронавтів проявляти неабияку креативність у своїх кулінарних експериментах.
«Вишукана тюремна їжа»: реакція Мережі
Попри те, що на борту МКС є такі інгредієнти, як морські водорості, тунець і рис, космічні «суші» зовсім не схожі на традиційні роли, популярні на Землі. Страва складається з квадратиків водоростей, на які викладені грудочки рису і шматочки тунця. Суші тримають свою форму завдяки поверхневому натягу вологи. Поруч також був коктейль із креветок, що складається з цільнозернового крекера, зверху якого покладена підозріло помаранчева креветка, закріплена соусом.
«Це майже вишукана тюремна їжа», — написав один із користувачів під фото, опублікованим NASA в Instagram.
Інші коментатори не менш скептично поставилися до страви.
«3/10 на Землі. 10/10 в космосі», — прокоментував один з них, підкреслюючи, що в умовах невагомості навіть така їжа може здатися делікатесом.
Креативні рішення в умовах невагомості
Це не перший випадок, коли астронавти NASA демонструють свої спроби відтворити улюблені страви в космосі. Раніше цього року астронавт Джонні Кім поділився фотографією «чизбургера», що ширяв у невагомості. Попри відсутність поблизу продуктового магазину, його закуска складалася з п’яти інгредієнтів: «пшеничного крекера» замість булочки, шматка яловичини та сирного спреду.
«Сумую за тим, як готував для своєї родини. Але це мене теж по-своєму тішить», — написав астронавт у Twitter, показавши, що навіть в умовах обмежених ресурсів можна створити звичну та улюблену страву.
Нагадаємо, астронавти на МКС не мають душу, але голову миють регулярно. Вони розповіли, як це відбувається в умовах невагомості та що стається з водою після миття.