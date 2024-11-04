Космічні технології та рис: чим Росія платить КНДР за участь у війні проти України

Північна Корея отримає від Росії 600-700 тисяч тонн рису, передові космічні технології, а її військові, які воюватимуть разом з росіянами, — зарплату 2 тисячі доларів.

Про це доповіла розвідка Південної Кореї, пише видання Korea Herald.

За даними розвідки, до війни проти України долучаться близько 10 тисяч солдатів з КНДР. Водночас ще 4 тисячі північнокорейців працюють на Росію й отримують у середньому 800 доларів на місяць.

Інститут стратегії національної безпеки — аналітичний центр, повʼязаний з розвідкою Сеулу, вважає, що рішення Північної Кореї направити війська до Росії за кілька тижнів до президентських виборів у США ґрунтується на вірі в перемогу кандидата від республіканців Дональда Трампа, який заявляв про швидке завершення війни в Україні в разі його приходу до влади.

"Північна Корея втратить цінність для Росії, якщо війна припиниться. Тому Пхеньян вирішив зробити військові звʼязки з РФ більш міцними. Військова співпраця з Росією може дати Пхеньяну не тільки валюту, продовольство й технології, а також і важіль впливу на Москву, якщо КНДР знадобиться допомога в разі непередбачуваної ситуації на Корейському півострові", - пишуть журналісти.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду під час візиту Путіна до Пхеньяна в червні.

Нижня палата російського парламенту, Державна дума, 24 жовтня проголосувала за ратифікацію договору про партнерство між Росією і Північною Кореєю.

Україна має інформацію, що ведуться переговори між Росією і КНДР щодо відправлення інженерних військ, а також цивільних з Північної Кореї для роботи на військових заводах РФ, розповів 31 жовтня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

За його словами, спочатку КНДР передала Росії 3,5 мільйона артилерійських снарядів, ракети, а тепер відправила військових.

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