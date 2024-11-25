"Космічний скунс": астронавти повідомили про вони на російському кораблі, який прибув на МКС

Це мала бути звичайна місія з доставки близько трьох тонн продовольства, палива та інших вантажів на Міжнародну космічну станцію. Але коли в суботу, 23 листопада, екіпаж МКС відкрив люк вантажного корабля, на астронавтів чекав сюрприз — токсичний запах.

Про це пише ArsTechnica.

"Відкривши люк космічного корабля "Прогрес", космонавти Роскосмосу відчули несподіваний запах і побачили невеликі краплі, що змусило екіпаж закрити люк", — йдеться у заяві NASA, опублікованій у неділю, 24 листопада.

За даними космічного агентства, очищувачі повітря та датчики забруднення на борту орбітальної лабораторії контролювали атмосферу станції після виявлення аномального запаху. До неділі диспетчери польотів у Центрі управління польотами у Х'юстоні визначили, що якість повітря усередині космічної станції знаходиться на нормальному рівні.

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Проте американське космічне агентство, можливо, дещо применшує серйозність події. Відомо, що запах був "токсичним" і спонукав російських космонавтів негайно закрити люк, що веде до космічного корабля "Прогрес", який стартував із космодрому Байконур у Казахстані у четвер, 21 листопада.

Низка проблем російської космічної програми

Космонавти в російському сегменті МКС були змушені одягнути захисне спорядження та активувати додаткову систему очищення повітря. В американському сегменті станції астронавт NASA Дон Петтіт сказав, що він відчув запах, схожий на фарбу спрей.

У неділю вдень у NASA заявили, що повітря на станції очищене і екіпаж збирається знову відкрити люк вантажного корабля.

Поки що невідомо, що стало джерелом неприємного запаху, проте попередні російські кораблі мали різні витоки під час польотів. Так, у лютому 2023 року у корабля "Прогрес", що пристикувався до МКС, розгерметизувалася система охолодження.

Видання зазначає, що після початку повномасштабної війни Росії проти України держкорпорація "Роскосмос" зіткнулася з фінансовими та кадровими труднощами. Ймовірно, це призвело до того, що у російських космічних кораблів, які доставляють людей і вантажі на МКС, почали регулярно виникати технічні проблеми.

Нагадаємо, два місяці тому на МКС відбулася зміна командування. Астронавт NASA замінила росіянина

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