"Космічний Перл-Гарбор": у США заявили про небезпечні плани Росії

Росія може атакувати супутники ядерною зброєю

Реклама

Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї на орбіті для ураження супутників, що може спричинити масштабний глобальний хаос.

Про це заявив голова Космічного командування США генерал Стівен Вайтінг, повідомляє The Times.

За його словами, Вашингтон серйозно занепокоєний такими планами Кремля. Йдеться про потенційне створення протисупутникової ядерної зброї, яка може вразити об’єкти на низькій навколоземній орбіті.

Реклама

«Росія залишається потужною космічною державою і продовжує інвестувати у засоби ведення війни в космосі. Вони розглядають можливість розміщення на орбіті ядерної протисупутникової зброї, що поставить під загрозу всі супутники», — зазначив Вайтінг.

Генерал підкреслив, що подібний сценарій є неприйнятним, адже може призвести до серйозних наслідків як для військової, так і цивільної інфраструктури.

Ядерний вибух на орбіті

За оцінками американських військових, ядерний вибух на орбіті може знищити або вивести з ладу до 80% супутників. Це означатиме масштабні перебої в роботі інтернету, мобільного зв’язку, GPS-навігації, а також у системах авіації.

Такий сценарій вже отримав неофіційну назву — «космічний Перл-Гарбор».

Реклама

Окрім цього, у США фіксують активізацію російських дій у космосі з початку війни проти України. Зокрема, йдеться про систематичні спроби глушіння GPS та супутникового зв’язку, що вже впливає на цивільну авіацію в Європі.

Вайтінг зазначив, що Росія таким чином намагається компенсувати перевагу США та НАТО у традиційних видах озброєння, шукаючи нові способи впливу, зокрема через космічний простір.

Водночас генерал застеріг, що майбутні конфлікти можуть починатися саме в космосі, адже сучасні військові операції значною мірою залежать від супутникових технологій.

Попри це, він наголосив, що війна в космосі не є неминучою, і головним завданням залишається її стримування.

Реклама

Експерти також нагадують, що розміщення ядерної зброї в космосі порушує міжнародний Договір про космос, учасницею якого є і Росія.