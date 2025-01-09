"Космос більше не є безпечним середовищем": Маск таємно зустрічався з лідерами Китаю та РФ

З огляду на це Військово-повітряні сили США, Міністерство оборони та інші агенції нині розслідують діяльність Маска і SpaceX.

Гендиректор компанії SpaceX, американський мільярдер і союзник обраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск неодноразово зустрічався з високими посадовцями Китаю і Росії і не розкрив про ці зустрічі інформацію, як того вимагає федеральний закон.

Про це пише в колонці на Newsweek колишній член Конгресу від Техасу Нік Лемпсон і зазначає, що це абсолютно неприпустимо.

"Зустрічі Маска з китайськими та російськими офіційними особами, можливо, були нешкідливими, але якщо так, то постає питання: чому він не повідомив про них, як вимагається? І навіть якщо вони були нешкідливими, вони все одно свідчать про системні вразливості, з якими стикаються Сполучені Штати через їхню нездатність зобов'язати своїх підрядників не мати зв'язків з ворожими іноземними державами", – пише він.

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Лемпсон акцентував, що з огляду на це Військово-повітряні сили США, Міністерство оборони та інші агенції наразі розслідують діяльність Маска і SpaceX, нагадавши, що компанія мільярдера здійснила майже 80% спонсорованих урядом США запусків ракет, зокрема з критично важливими місіями із забезпечення національної безпеки.

"Китай і Росія є головними космічними суперниками Америки, і вони працюють разом, щоб кинути виклик космічному пануванню Америки. Конгрес і Космічні сили повинні швидко розв'язати це питання, ухваливши і впровадивши нове законодавство, яке передбачає більш суворі вимоги до перевірки та вилучення інвестицій", – вважає він.

На думку Лемпсона, космос більше не є безпечним середовищем, призначеним лише для досліджень і наукових відкриттів — це спірна область, де ставки є високими.

"Супутники лежать в основі глобального зв'язку, навігації та військових операцій, в той час як контроль над місячними ресурсами може бути тим, що визначає економічне панування в короткостроковій перспективі. Прогалини в безпеці та нагляді дадуть змогу противникам Америки використовувати вразливості в тому, що може стати головною військовою сферою майбутнього", – додав колишній конгресмен.

На думку Ніка Лемпсона, перемога в космічних перегонах набагато важливіша, ніж збереження прихильності якомусь одному підряднику.

"Особи, які ухвалюють рішення в США, мають робити те, що необхідно, без зволікання", – резюмував він.

Раніше The Economist писав про те, якою буде війна в космосі між наддержавами.

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