Космос і ядерна зброя: НАТО готує новий план захисту від агресії Росії

Космос і ядерна зброя: НАТО готує новий план захисту від агресії Росії

У Північноатлантичному Альянсі не виключають, що РФ може вдарити на кількох напрямах одночасно.

Міністри оборони країн НАТО готують новий генеральний план для захисту від будь-якої потенційної загрози чи нападу Росії.

Про це інформує Daily Mail і Reuters.

Зазначається, що Північноатлантичний альянс і надалі буде стримувати Москву, незважаючи на нову загрозу в особі Китаю.

Ця конфіденційна стратегія виходить за рамки існуючих регіональних планів оборони і спрямована на підготовку до одночасної атаки з боку Москви. У НАТО вважають, що Кремль може одночасно нанести удар:

в напрямку Балтійського моря

у Чорноморському регіоні, можливо, включно із застосуванням ядерної зброї,

зламом комп'ютерних мереж,

з космосу.

"Концепція стримування та оборони в євроатлантичному регіоні" і її план реалізації потрібні, оскільки Росія розробляє сучасні системи озброєнь і розміщує війська і техніку ближче до кордонів союзників", — зазначили співрозмовники видань.

Зокрема, вони згадали, що у травні Росія стягнула близько 100 тис. військовослужбовців на кордоні з Україною, що стало найбільшою кількістю з моменту окупації Криму у 2014 році.

Також Кремль модернізує і замінює радянські військові космічні системи, розробляє технології на основі штучного інтелекту для підриву систем командування союзників, розробляє власну "суперзброю".

Раніше британські ЗМІ писали, що Лондон веде переговори з Україною про продаж зброї "на тлі побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення території".

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