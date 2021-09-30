Косово та Сербія домовилися про деескалацію: на лінію розмежування зайдуть сили НАТО

Косово та Сербія домовилися про деескалацію: на лінію розмежування зайдуть сили НАТО

Сторони домовилися створити робочу групу з вирішення проблеми автомобільних номерів, через які і виник конфлікт.

Белград і Приштина домовилися про деескалацію у Північному Косові.

Про це розповів спецпредставник ЄС у справах Західних Балкан Мирослав Лайчак.

"Після двох днів напружених переговорів було досягнуто угоди про деескалацію", — написав він у Twitter.

Відповідно до тексту угоди, підрозділи НАТО (KFOR) зайдуть на КПП "Ярине" і "Брняк" на адмінмежі з Сербією. Натомість спецназівці Приштини мають бути відведені від пунктів пропуску.

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Також сторони домовилися створити робочу групу з вирішення проблеми автомобільних номерів жителів Північного Косова, населеного сербами. На машинах сербів Косова — переважно сербські, а не косовські номери.

Зазначимо, що останній конфлікт між Косовом і Сербією саме через номерні знаки авто.

Влада Косова вирішили не пропускати транспорт з сербськими реєстраційними знаками. На сербські автомобілі повинні встановлювати тимчасові косовські номерні знаки — вартістю п'ять євро.

Серби Північного Косова почали замість блокувати пропускні пункти і дороги біля прикордонних переходів. Сербія привела війська в прикордонних з Косовом регіонах в бойову готовність. Влада Косова у відповідь ввела в регіон своїх спецназівців.

НАТО і ЄС закликали Белград і Пріштіну до деескалації конфлікту.

Своєю чергою, сили Альянсу прибули на адмінлінію з Сербією та збільшили кількість патрулів у всьому Косові.

Відзначимо, що в результаті війни 1999 між сербами і албанцями Косово перейшло під контроль ООН. У 2008 році регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнає багато країн, зокрема і Україна. Етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби.

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