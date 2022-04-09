Гроші від продажу квитків спрямують на допомогу Україні.

Знаменитого кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу міжнародну премію блогерів та лідерів думок World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Про це повідомляється на офіційній Instagram-сторінці премії. Захід відбудеться 18 травня у Каннах, Франція. Гроші від продажу квитків спрямують на допомогу Україні.

instagram.com/wibaglobal

"Ми дуже розраховуємо на церемонію нагородження World Influencers and Bloggers Awards за участю понад 100 інфлюенсерів. Їхні дописи 18 травня допоможуть зібрати значну суму для дітей, які постраждали від війни в Україні", – йдеться у повідомленні.

instagram.com/wibaglobal

Зазначимо, що наприкінці березня мегапопулярний Instagram -кіт Степан з Харкова "зібрав" кошти для тварин України. Завдяки підписникам, коту Степану, який змушений був виїхати з України через російську агресію до Франції, вдалося зібрати понад 10 тисяч доларів. Гроші передадуть зоозахисним організаціям в Україні та Миколаївському зоопарку.

Читайте також: