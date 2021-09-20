“Кота віддайте родичам”: відео обшуку в кімнаті пермського стрільця потрапило в Мережу

Перед тим, як піти із рушницею в університет, Тимур Бекмансуров попросив подбати про свого кота.

У квартирі 18-річного Тимура Бекмансурова, який влаштував стрілянину в Пермському держуніверситеті, провели обшук, кадри з якого з’явилися в Мережі.

Фото та відео з місця обшуку опублікував Telegram-канал LifeShot.

На опублікованих кадрах - коробки з-під патронів, які лежать на ліжку, і сейф для зброї. На придбання мисливської рушниці студентові грошей не вистачало, але фінансами допоміг йому батько.

Батьки Бекмансурова були розлученими, він жив лише з мамою.

Перед тим, як піти до універститету з рушницею, він залишив записку, в які просив, у разі, якщо щось станеться з його матір’ю, передати його кота родичам. ”Кіт вже точно тут ні при чому”, - написав він у записці, фото якої опубліковане у згаданому Telegram-каналі.

Telegram

Нагадаємо, раніше журналісти виявили в соцмережах пост, який, імовірно, написав стрілець з Пермського університету. На своїй сторінці підозрюваний написав, що "думав і мріяв про це давно".

Новини світу: у Пермі невідомий влаштував стрілянину в університеті

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