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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Котів викрадали по всій країні: поліція розкрила схему незаконної торгівлі тваринами — що відомо

Понад 400 котів чекали на страшну долю. Поліція встигла вчасно.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Котів викрадали по всій країні: поліція розкрила схему незаконної торгівлі тваринами — що відомо

Десятки котів повернули власникам / © pexels.com

У В’єтнамі викрили мережу викрадачів котів. Правоохоронці здійснили масштабну операцію проти незаконної торгівлі тваринами та врятували понад 400 чотирилапих, яких, за попередніми даними, могли використовувати для продажу на ринку м’яса.

Про це повідомляє AFP.

Як повідомляють місцеві органи влади та зоозахисники, під час спецоперації було затримано дев’ятьох підозрюваних. Слідство вважає, що вони входили до групи, яка займалася викраденням домашніх котів та їх подальшим збутом.

Рейди відбулися в провінції Тайнінь та місті Хошимін. Під час обшуків поліцейські виявили понад 400 живих котів, яких утримували в клітках. Також було знайдено близько 80 загиблих тварин, що зберігалися в льоду, та ще понад два десятки котів на іншому об’єкті.

Домашніх котів роками викрадали для продажу

За даними слідства, правоохоронці почали розслідування після численних повідомлень про зникнення домашніх улюбленців у Хошиміні. Підозрювані нібито протягом кількох років відловлювали котів у різних районах південного В’єтнаму, після чого перевозили їх до тимчасових пунктів утримання та продавали посередникам.

Зоозахисна організація Humane World for Animals повідомила, що близько 40 врятованих котів уже вдалося повернути їхнім господарям. Водночас частина тварин не пережила наслідків стресу та важких умов утримання.

Нагадаємо, у В’єтнамі вживання м’яса котів і собак не заборонене законом, однак продавці повинні мати документи, які підтверджують законне походження тварин.

Саме відсутність таких підтверджень і численні випадки крадіжок стали підставою для масштабного розслідування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
194
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