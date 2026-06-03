«Коти до удачі»: UPG запустила полювання в мобільному застосунку

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Механіка проста. Купуєш від 30 літрів пального з бонусною карткою UPG та отримуєш літеру для слова «НАРЕШТІ». Як піде полювання, залежить від котів удачі. У колекцію може додатися нова літера, повторитися вже зібрана або відкритися миттєвий подарунок. На всіх учасників, які зберуть слово «НАРЕШТІ», гарантовано чекає мільйон бонусів.

Кожна наступна заправка може наблизити до головного призу або принести подарунок. Серед них є літри пального, кава, морозиво у ріжку, смаколики від UPG, кешбек на пальне та страви кафе, а також миттєві бонуси.

Поки коти роздають літери, UPG продовжує робити те, заради чого клієнти щодня заїжджають на АЗК. Мережа постачає високоякісне пальне з ЄС, має власну логістику, багаторівневу систему перевірки якості та лабораторію контролю пального. Це дозволяє підтримувати стабільний рівень якості незалежно від регіону та маршруту.

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На заправно-відпочинкових комплексах працюють шефи й баристи. Сніданки, обіди, вечері, десерти та сезонні позиції готують з-під ножа, а каву зі 100% арабіки подають, зокрема, з безлактозним і рослинним молоком. Зараз у мережі доступне літнє меню з оновленими поєднаннями, свіжими овочами та фруктами. А ще фірмове морозиво!

Акція «Коти до удачі» триватиме до 18 жовтня 2026 року. Досі не маєш мобільного застосунку UPG? Завантажуй в App Store або Play Market, збирай літери, вигравай подарунки та стеж за котячим полюванням. Детальні умови участі доступні за посиланням.



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