ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
840
Час на прочитання
3 хв

"Кожен третій на антидепресантах": блогер назвав країни, куди не варто їхати українським біженцям

Де не варто жити? Блогер розповів про 8 країн, де ціна стабільності — самотність, бюрократія та борги.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Українські біженці

Українські біженці

Український блогер Тимофій Лазаускас, відомий у соцмережах як «Свій в Україні та Британії», поділився шокуючим списком країн, які лише здаються раєм для емігрантів. Він назвав 8 популярних напрямків, де, на його думку, можна «зламатися» вже через рік через самотність, шалені ціни та бюрократію.

Про це він написав в Instagram.

Реакція українців у коментарях виявилася несподіваною: багато хто погодився, зазначивши, що війна допомогла їм зрозуміти цінність власного дому.

Канада: «Сірість та самотність»

На перше місце блогер поставив Канаду. Попри привітний імідж, реальність, за його словами, сувора.

«25 на термометрі і мінус на картці вже після першого місяця, якщо заробляєш менше 3000 USD», — пише він.

Головна проблема — соціальна ізоляція: «Сусід може не вітатися роками, і це вважається нормою».

Австралія: «Ізоляція під сонцем»

Австралія, яка звучить як рай, на ділі виявилася фінансовою пасткою.

«Оренда виросла на 24% за рік, кава коштує $7, а зарплатня стоїть на місці», — зазначає Тимофій.

До цього додається географічна ізоляція — 20 годин польоту до Європи.

Нова Зеландія: «Ціни Лондона, зарплати Варшави»

Романтика Нової Зеландії, за словами блогера, швидко зникає. Головні мінуси:

«Ціни, як у Лондоні, зарплати, як у Варшаві. Повільний інтернет, до великого міста — пів дня летіти».

Данія: «Щастя на папері»

Найжорсткіше блогер висловився про Данію, яку часто називають країною щасливих людей.

«Насправді — пів року темряви і тиша, яка точить з середини. Кожен третій житель — на антидепресантах, навіть місцеві мріють про сонце», — пише Лазаускас.

Німеччина: «Бюрократичне коло»

Ідеальну німецьку систему блогер назвав такою, що «вбиває енергію».

«Без прописки — не знімеш житло, без реєстрації не відкриєш рахунок. Коло бюрократії замкнене. Навіть маючи гроші, ти роками почуваєшся чужим», — пояснює він.

Іспанія: «Виживання під сонцем»

Іспанія, на думку Тимофія, — рай для відпустки, але «суцільна боротьба» для життя.

«Молодіжне безробіття — 30%, середня зарплата — 1200 євро, половину з’їдають податки. Ти мріяв про море, а отримаєш виживання під сонцем», — пише Лазаускас.

США: «Міф на кредитах»

Американська мрія також потрапила під критику.

«Міф про можливості тримається на кредитах. Дві третини людей живуть від зарплати до зарплати, страховка $1000 на місяць, і кожен день — це біг по колу», — каже чоловік.

Італія: «Без зв’язків тебе не почують»

Мрія про італійське «дольче віта» розбивається об реальність.

«Без зв’язків і мови тебе просто не почують. На півночі дорого, на півдні — безробіття. А бюрократія така, що навіть місцеві зітхають», — каже блогер.

Реакція українців

У коментарях під дописом думки багатьох українців виявилися схожими. Багато хто подякував автору за тверезий погляд, а дехто зазначив, що саме війна і вимушений переїзд допомогли переоцінити Україну.

«Знаєте що я думаю… У війни все ж таки є плюси — наші люди… нарешті зрозуміли, що Україна в багатьох аспектах краща за більшість розвинутих країн світу», — пише одна з підписниць.

«Краще вдома, в Україні. А за кордон лише подивитися», — додає інша.

Але найпопулярніший коментар був лаконічним: «Ми просто хочемо додому».

Нагадаємо, у Польщі заявили, що більше не можуть приймати українців. Варшава наголошує на потребі інтеграції та асиміляції новоприбулих, щоб уникнути соціальних проблем.

Дата публікації
Кількість переглядів
840
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie