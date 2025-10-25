"Кожен третій на антидепресантах": блогер назвав країни, куди не варто їхати українським біженцям

Українські біженці

Український блогер Тимофій Лазаускас, відомий у соцмережах як «Свій в Україні та Британії», поділився шокуючим списком країн, які лише здаються раєм для емігрантів. Він назвав 8 популярних напрямків, де, на його думку, можна «зламатися» вже через рік через самотність, шалені ціни та бюрократію.

Про це він написав в Instagram.

Реакція українців у коментарях виявилася несподіваною: багато хто погодився, зазначивши, що війна допомогла їм зрозуміти цінність власного дому.

Канада: «Сірість та самотність»

На перше місце блогер поставив Канаду. Попри привітний імідж, реальність, за його словами, сувора.

«25 на термометрі і мінус на картці вже після першого місяця, якщо заробляєш менше 3000 USD», — пише він.

Головна проблема — соціальна ізоляція: «Сусід може не вітатися роками, і це вважається нормою».

Австралія: «Ізоляція під сонцем»

Австралія, яка звучить як рай, на ділі виявилася фінансовою пасткою.

«Оренда виросла на 24% за рік, кава коштує $7, а зарплатня стоїть на місці», — зазначає Тимофій.

До цього додається географічна ізоляція — 20 годин польоту до Європи.

Нова Зеландія: «Ціни Лондона, зарплати Варшави»

Романтика Нової Зеландії, за словами блогера, швидко зникає. Головні мінуси:

«Ціни, як у Лондоні, зарплати, як у Варшаві. Повільний інтернет, до великого міста — пів дня летіти».

Данія: «Щастя на папері»

Найжорсткіше блогер висловився про Данію, яку часто називають країною щасливих людей.

«Насправді — пів року темряви і тиша, яка точить з середини. Кожен третій житель — на антидепресантах, навіть місцеві мріють про сонце», — пише Лазаускас.

Німеччина: «Бюрократичне коло»

Ідеальну німецьку систему блогер назвав такою, що «вбиває енергію».

«Без прописки — не знімеш житло, без реєстрації не відкриєш рахунок. Коло бюрократії замкнене. Навіть маючи гроші, ти роками почуваєшся чужим», — пояснює він.

Іспанія: «Виживання під сонцем»

Іспанія, на думку Тимофія, — рай для відпустки, але «суцільна боротьба» для життя.

«Молодіжне безробіття — 30%, середня зарплата — 1200 євро, половину з’їдають податки. Ти мріяв про море, а отримаєш виживання під сонцем», — пише Лазаускас.

США: «Міф на кредитах»

Американська мрія також потрапила під критику.

«Міф про можливості тримається на кредитах. Дві третини людей живуть від зарплати до зарплати, страховка $1000 на місяць, і кожен день — це біг по колу», — каже чоловік.

Італія: «Без зв’язків тебе не почують»

Мрія про італійське «дольче віта» розбивається об реальність.

«Без зв’язків і мови тебе просто не почують. На півночі дорого, на півдні — безробіття. А бюрократія така, що навіть місцеві зітхають», — каже блогер.

Реакція українців

У коментарях під дописом думки багатьох українців виявилися схожими. Багато хто подякував автору за тверезий погляд, а дехто зазначив, що саме війна і вимушений переїзд допомогли переоцінити Україну.

«Знаєте що я думаю… У війни все ж таки є плюси — наші люди… нарешті зрозуміли, що Україна в багатьох аспектах краща за більшість розвинутих країн світу», — пише одна з підписниць.

«Краще вдома, в Україні. А за кордон лише подивитися», — додає інша.

Але найпопулярніший коментар був лаконічним: «Ми просто хочемо додому».

Нагадаємо, у Польщі заявили, що більше не можуть приймати українців. Варшава наголошує на потребі інтеграції та асиміляції новоприбулих, щоб уникнути соціальних проблем.