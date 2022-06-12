"Кожен день сумнівів вимірюється кров'ю українців": Резніков звернувся до західних політиків щодо постачання зброї

"Кожен день сумнівів вимірюється кров'ю українців": Резніков звернувся до західних політиків щодо постачання зброї

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Захід почав втрачати інтерес до війни в Україні, а це впливає на швидкість постачання озброєння.

Він наголосив, що Україна потребуває термінової допомоги від західних партнерів, бо "кожен день сумнівів вимірюється кров'ю українців".

Про це очільник оборонного відомства розповів в інтерв'ю The Economist.

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"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або він чудово розуміє, але втомився і готовий миритися з тією думкою, що українці помирають щодня. Ми потребуємо допомоги негайно, бо кожен день сумнівів вимірюється кров'ю українців", - наголосив Резніков.

Він запевни, що розуміє західних політиків, які повинні дбати про власні країни та внутрішні проблеми. Однак український міністр закликав їх замислитись про наслідки своєї втоми від війни в Україні.

"Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися значно сильнішими за західні цінності", - зазначив міністр.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до Шольца щодо поставок Україні на тлі інформації, що німецький концерн Rheinmetall готовий відправити модернізовані бойові машини піхоти Marder Україні, але якщо на те буде згідний уряд канцлера.

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