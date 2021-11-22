"Кожен з нас або щепиться, або перехворіє, або помре": очільник МОЗ виступив з попередженням для німців

"Кожен з нас або щепиться, або перехворіє, або помре": очільник МОЗ виступив з попередженням для німців

Наразі в Німеччині триває четверта хвиля коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан закликав невакцинованих німців робити щеплення від коронавірусу. Він заявив, що "до кінця зими кожен з нас або щепиться, або перехворіє, або помре".

Про це він сьогодні, 22 листопада, сказав під час пресконференції щодо вакцинації проти COVID-19, пише Vice.

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За його словами, зараз в Німеччині триває четверта хвиля захворюваносі на коронавірус. За останні кілька тижнів у Німеччині спостерігається значне зростання кількості випадків COVID-19. За минулі вихідні було зареєстровано близько 30 000 нових випадків, що майже вдвічі більше, ніж минулого тижня.

Він додав, в Німеччині без щеплень залишається третина населення. Міністр попередив, що новий "Дельта"-варіант дуже заразний, тому німецьке МОЗ наполегливо рекомендує вакцинацію.

Нагадаємо, раніше відомий дослідник ризиків зараження вірусами Міхаель Рідікер розповів, чи можна інфікуватися коронавірусом через очі.

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