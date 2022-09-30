"Кожна демократична країна має на це право": Столтенберг про вступ України до НАТО

Двері НАТО залишаються відкритими для будь-якої демократичної країни.

Про це на брифінгу 30 вересня заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на питання, чи є можливість прискореної процедури надання Україні членства Альянсу.

"Кожна демократична країна у Європі має таке право подавати на членство і ми поважаємо це право. Ми знову і знову кажемо, що НАТО залишається відкритим і ми це за останні роки показували. Союзники НАТО зустрілися у Мадриді і тоді теж було зроблено чітку заяву, що ми підтримуємо право України обирати свій шлях і вирішувати у які оборонні альянси вступати. Звичайно, рішення про це членство має прийматися усіма 30-ма членами. Це консенсусне рішення", - зазначив він.

За його словами, наразі головна увага НАТО зараз полягає в негайній підтримці України для захисту від вторгнення РФ.

"Зараз ми зосереджені на тому, щоб надавати безпосередню підтримку Україні, допомагати Україні захищатися від російського вторгнення і це основна мета країн-союзників НАТО", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський, що Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеним порядком.