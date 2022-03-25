Кожна п'ята компанія в Росії скоротила або відправила працівників у простій

Кожна п'ята компанія в Росії скоротила або відправила працівників у простій

37,5% компаній протягом останнього місяця втрачають виторг і клієнтів.

Кожна п'ята російська компанія (20%) скоротила або відправила у простій своїх працівників на тлі кризи, що стартувала в лютому 2022 року після вторгнення Росії до України.

Про це з посиланням на результати опитування "Актіон Бухгалтерія" пише Forbes.

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Так, близько 11% російських компаній звільнили або відправили у простій менш ніж 10% штату, 6,3% компаній – від 10% до 30% своїх працівників, а 2,8% – від 50% до 100% штату.

Понад третина опитаних компаній (37,5%) повідомили, що протягом останнього місяця втрачають виторг і клієнтів, а 19% – втрачають постачальників.

У 31,2% опитаних компаній виторг від кінця лютого впав незначно – не більше ніж на 10-25% від показників попередніх місяців. Близько 29% підприємців констатували зниження виторгу на 25-50%. У 13,7% компаній виторг упав більш ніж на 50%, а 3,5% опитаних заявили, що зовсім призупинили роботу.

Щоб зберегти бізнес, 17,5% компаній вимушено скорочують витрати, 6,7% змінюють логістику.

Тим часом уряд України закликав підприємців із заходу держави відновлювати звичну роботу. Передусім це стосується малого та середнього бізнесу. У Чернівцях та Львові більшість крамниць та закладів харчування, які після російського вторгнення зачинилися, нині знову працюють.

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