"Кожного понеділка боїться того, що трапиться до п’ятниці": у Bellingcat припустили, хто може змістити Путіна

Веж Кремля стає більше. Раніше спостерігалася хоч якась консолідація довкола його очільника Володимира Путіна. Однак після початку повномасштабної війни стало зрозуміло, що все йде зовсім не за планом. Тож, у Кремлі почали проростати нові вежі. Серед них найпомітнішою можна назвати "вежу Пригожина".

Про це сказав керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю "Главкому".

"Наразі я спостерігаю за тим, як з’являються додаткові вежі. Тобто їх стає більше.От справді. Останні два-три роки кухар Путіна постійно був ображений, бо не зміг втримати суб’єктність у структурі "Вагнера", йому заборонили заробляти з допомогою своєї приватної армії в Африці. Не кажучи вже про те, що його не запросили взяти участь у війні з самого її початку. Тому він змушений був запрошувати себе сам. І врешті довів свою перевагу у порівнянні з міністерством оборони. Саме він створює сьогодні центр тяжіння для утворення нової вежі", - зазначив Христо Грозєв.

Він додав, що є нове відгалуження у системі веж. І це тільки гірше для Путіна, бо ставить під ще більший сумнів стабільність його влади.

"І, до речі, одного дня угрупування "яструбів", згуртоване довкола Пригожина, таки може врешті змістити Путіна. Щоправда, насолоджуватися владою їм випаде не надто довго, адже відхід від неї попереднього керманича автоматично стане сигналом для пригніченої досі російської еліти. Остання зробить все, щоб організувати «вільну Росію», в якій краще житиметься передовсім власникам великого капіталу", - зазначив Грозєв.

Керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat також розповів про стосунки диктатора РФ з силовим блоком.

"Оскільки у нього все більше домінує параноїдальне сприйняття дійсності, то він боїться всіх силовиків. Найбільше, звісно ж, "Вагнера". Взагалі, на мій погляд, прокидаючись щопонеділка, російський диктатор нажаханий. Тому, що він повинен вигадати собі, як зробити так, аби весь наступний тиждень видаватися людиною, що володіє реальною владою. Тому-то кожного понеділка він боїться того, що трапиться до п’ятниці", - додав Грозєв.

Додамо, що секретар РНБО України Олексій Данілов розповів: очільник Кремля Путін злякався впливу Пригожина, а також лідера Чечні Рамзана Кадирова, і вирішив прибрати їх з інформаційного поля в Росії.

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