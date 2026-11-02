Кожна четверта виборчиня Трампа розчарувалася в ньому: що показало нове опитування

Дональд Трамп / © Associated Press

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Популярність Дональда Трампа серед жінок різко впала перед виборами до Конгресу. Кожна четверта американка, яка голосувала за нього у 2024 році, тепер незадоволена його політикою.

Про це повідомляє Bild.

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Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos від 19 жовтня, Демократична партія наразі випереджає республіканців серед жінок-виборщинь на 18%. Для порівняння, під час виборів 2024 року цей розрив становив лише 8%.

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У зв’язку з цим колишня директорка з комунікацій Республіканської партії Тара Сетмайер очікує, що за демократів може проголосувати рекордна за останні десятиліття кількість жінок.

Подібне зростання відриву востаннє фіксували у 2018 році під час першого президентського терміну Трампа, коли республіканці за підсумками проміжних виборів втратили контроль над Палатою представників. Цього разу наслідки можуть бути ще серйознішими, адже під загрозою опинилася більшість республіканців в обох палатах Конгресу — Палаті представників та Сенаті.

За даними інституту Bellwether Research, американки незадоволені окремими рішеннями Трампа. Зокрема, майже дві третини жінок виступають проти запроваджених ним торговельних мит, а 68% негативно оцінюють будівництво величезного бального залу в Білому домі. Через це підтримка знижується навіть серед традиційного електорату — 47% білих жінок тепер надають перевагу Демократичній партії.

Водночас експерти закликають ставитися до цих даних із обережністю через можливу похибку опитувань. Наприклад, два роки тому перед виборами опитування NBC показувало, що Трамп відстає від Камали Гарріс на 16%, однак під час голосування реальний розрив становив лише 8%.

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Зокрема, соціолог Френк Лунц із Luntz Global висловив припущення, що опитування можуть не враховувати частину прихильників Трампа, які традиційно скептично ставляться до соціологічних опитувань.

Вибори до Конгресу США — останні новини

Нагадаємо, вже завтра, 3 листопада, у США пройдуть вибори до Конгресу та вибори губернаторів у частині штатів. Боротьба між республіканцями та демократами стала надзвичайно гострою — із брудними атаками та перерозподілом виборчих округів. У центрі цих політичних маніпуляцій опинилася й Україна.

Також ми писали, що напередодні проміжних виборів до Конгресу США Дональд Трамп дедалі більше зосереджується на внутрішніх економічних проблемах. Його прагнення знизити ціни на пальне та домовитися з Росією створює нові ризики для України.

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