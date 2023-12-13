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КПП "Дорогуськ-Ягодин" повністю розблоковано – як відбувається проїзд вантажівок

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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КПП "Дорогуськ-Ягодин" повністю розблоковано – як відбувається проїзд вантажівок

Пункт пропуску на кордоні Польщі та України / Фото: Державна прикордонна служба України

Пункт пропуску у Дорогуську повністю розблокований.

Пункт пропуску на кордоні Польщі та України "Дорогуськ-Ягодин" повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно понад добу.  

Про це повідомляє RMF24.

Так, проїзд на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" відбувається повністю безперешкодно, польська сторона прогнозує, що усі вантажівки з черги в український бік пропустять приблизно за 30 годин.

У поліції Хелма розповіли, що вантажівку, яка у понеділок, 11 грудня, зламалася на розвороті біля КПП і ускладнювала проїзд, вже прибрано і рух на в’їзд та виїзд з України відбувається безперешкодно. 

Нагадаємо, польські страйкарі пригрозили знову заблокувати пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" вже у березні – подробиці.

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Дата публікації
Перегляди
671
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