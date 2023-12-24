Крадіжка дорожнього знаку із безпілотниками Бенксі в Лондоні: чим замінили творіння художника

Дорожній знак із безпілотниками вуличного художника Бенксі, який був зрізаний невдовзі після того, як він виклав знімок своєї нової роботи у Instagram, замінили на новий знак, але вже без БпЛА. Також відомо про затримання другого підозрюваного у крадіжці.

Про це йдеться у DW із посиланням на повідомлення правоохоронців.

Щоб не наражати учасників дорожнього руху, було встановлено новий знак STOP, але вже без зображення безпілотників.

24 грудня стало відомо, що поліція Лондона затримала другого підозрюваного після викрадення дорожнього знака із новою роботою англійського вуличного художника, відомого під псевдонімом Бенксі.

Чоловіка підозрюють у крадіжці та псуванні майна, додали в поліції, не уточнивши, де відбулося затримання.

Першого підозрюваного було взято під варту напередодні. Однак пізніше молодика випустили під заставу до середини березня.

Now you see it, now you don’t: Banksy stop sign taken from London street soon after it appearshttps://t.co/XDXhuAkxW4 — Zaheer (@ZaheerManda) December 22, 2023

Додамо, що анонімний вуличний художник, який завдяки своїм провокаційним, креативним та контроверсійним творінням Бенксі намалював свою роботу на дорожньому знакові STOP в Лондоні. На ньому він зобразив три безпілотники. Однак одразу після того, як художник у своїх соцмережах підтвердив авторство та вказав адресу, де розміщено твір, його вкрали. Свідками стали лондонці, які спеціально приїхали, щоб подивитися на нову роботу Бенксі.

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