Крадіжка хреста з купола української церкви у Польщі: затримано підозрюваного

Чоловік у кайданках

У Польщі правоохоронці встановили та затримали чоловіка, який у місті Легниця міг зрізати металевий хрест із головного купола храму Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Затриманого підозрюють не лише у цій крадіжці, а й у попередніх спробах пошкодити майно тієї ж церкви.

Про це повідомила місцева прокуратура.

За офіційними даними, було затримано 29-річного жителя Легниці на ім’я Беніамін В. Чоловік добре відомий поліції, оскільки вже мав кілька судимостей за майнові злочини. Тепер йому інкримінують крадіжку хреста з купола та інші епізоди. Збитки від дій зловмисника оцінили у близько 40 тис. злотих.

Слідство з’ясувало, що ця спроба не була першою. Ще 4 вересня чоловік намагався викрасти мідні елементи даху будівлі ризниці тієї ж парафії. Використовуючи драбину, він заліз на дах, але через спрацювання сигналізації змушений був тікати. Тоді зловмисник не досяг своєї мети, проте завдав пошкоджень на суму близько 2000 злотих.

А вже 9 вересня, готуючись до нового злочину, підозрюваний викрав алюмінієві драбини вартістю понад 1600 злотих, які використав для доступу до купола храму, де зрізав металевий хрест.

Прокуратура наголосила, що, окрім матеріальних збитків, цей злочин має й моральний вимір. Адже, знищивши релігійний символ, чоловік образив почуття вірян та осквернив місце, призначене для проведення богослужінь.

Тепер Беніаміну В. загрожує від трьох місяців до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, 13 вересня посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що у місті Легниця невідомі пошкодили дах та зрізали хрест із купола УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці. Посольство негайно скеруввало ноту до МЗС Польщі, а Генконсульство України у Вроцлаві звернулося до місцевої поліції. Боднар наголосив, що такі акти вандалізму є неприпустимими.