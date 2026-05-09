Крах близько: як Путін загнав Росію у глухий кут і що буде далі

Росія слабшає, і Путін не може цьому перешкодити

Президент Росії Володимир Путін дійсно загнав Росію у стратегічний, економічний та політичний глухий кут. Війна проти України, внутрішні репресії та економічний тиск поступово змінюють логіку функціонування системи.

Про це пише видання The Economist.

Війна проти України вплинула на глобальний баланс. Європа зменшила залежність від російських енергоресурсів, а роль Росії у міжнародних інституціях поступово слабшає. Одночасно ядерний фактор використовується як інструмент тиску, що викликає додаткову міжнародну ізоляцію.

Видання виділяє чотири фундаментальні причини занепаду:

Ціна війни

Модель «спецоперації», яка не заважала жити звичайним росіянам, розвалилася. Тепер за амбіції диктатора вся країна платить інфляцією, податками та руйнуванням інфраструктури, не розуміючи кінцевої мети.

Дефіцит правил

За останні три роки в Росії стався найбільший перерозподіл власності з 90–х — конфісковано активів на $60 млрд. Навіть лоялісти прагнуть стабільних інститутів, щоб захистити награбоване, але Путін пропонує лише право сили.

Геополітичне фіаско

Росія втратила статус арбітра. Європа відмовилася від її газу, а ядерний шантаж знецінив місце Москви в Раді Безпеки ООН.

Криза ідентичності

Росія століттями визначала себе через протистояння із Заходом. Тепер ця вісь зникла, а внутрішнього сенсу існування уряд запропонувати не може.

Нагадаємо, у Росії рейтинг підтримки президента Володимира Путіна впав до 65,6 відсотка — найнижчого рівня з початку його військової кампанії. Водночас від початку року він знизився 12,2%. Росіяни дедалі більше готові ставити під сумнів владу кремлівського диктатора.

Причиною «бунтів» проти Путіна називають занепад економіки країни та відсутність прогресу у війні проти України, яка триває вже п’ятий рік.

