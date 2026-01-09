Крах режиму Мадуро у Венесуелі: як Путін змінює стратегію

Путін та Мадуро / © ТСН.ua

Ще рік тому Кремль демонстрував непохитну підтримку Ніколасу Мадуро, закріплюючи статус Венесуели як свого головного форпосту в Західній півкулі через договір про стратегічне партнерство. Проте стрімка спецоперація США, що призвела до падіння каракаського режиму, оголила ілюзорність російського «парасолькового» захисту. Тепер, коли Мадуро перебуває під вартою в Нью-Йорку, російська дипломатія змушена екстрено адаптуватися, намагаючись представити черговий крах свого союзника як простір для нових стратегічних маневрів.

Про це повідомляє CNN.

Російське МЗС очікувано засудило дії Вашингтона. Сергій Лавров висловив «рішучу солідарність» в.о. президента Делсі Родрігес, а представник РФ в ООН Василь Небензя звинуватив США «неоколоніалізмі». Проте сам Путін зберігає прикметне мовчання. На відміну від Сі Цзіньпіна, лідер Кремля не поспішає з персональними заявами.

Це мовчання триває і на тлі захоплення американцями судна під російським прапором. Експерти вбачають у цьому визнання слабкості: після краху режиму Асада в Сирії та ударів США по Ірану, усунення Мадуро стало третьою великою невдачею Москви за короткий термін.

Рейд американського спецназу став болючим ударом по репутації російського ВПК. Венесуела роками озброювалася системами С-300 та «Бук», а Мадуро хвалився 5000 зенітних ракет, що мали б зробити небо над Каракасом неприступним.

«Схоже, ці системи ППО не дуже добре спрацювали, чи не так?» — іронічно прокоментував успіх операції міністр оборони США Піт Хегсет.

Попри приниження, Путін може використати прецедент Трампа на власну користь. Відкрите проголошення США своєї сфери інтересів у Латинській Америці та наміри щодо Гренландії дають Путіну ідеологічне прикриття для його власних імперських амбіцій.

Якщо Вашингтон може «захоплювати» лідерів у своїй півкулі, Кремль вважає, що має аналогічне право на «ближнє зарубіжжя», зокрема на ліквідацію незалежності України.

Тиск США на Данію через Гренландію — це подарунок для Москви, яка прагне підірвати трансатлантичну єдність.

Поки Мадуро готується до суду, Путін демонструє непохитність на внутрішній арені. Під час різдвяної служби він знову назвав війну проти України «священною місією», порівнюючи роль солдата з божественним дорученням.

Хоча видовище Мадуро в кайданках є неприємним нагадуванням про неспроможність Путіна змінити режим у Києві, лідер Кремля робить ставку на те, що у світі «нової дипломатії канонерок» Трампа виживає сильніший. Путін сигналізує: він готовий продовжувати свою «гру престолів», де сила і є єдиним міжнародним правом.

Що передувало

Нагадаємо, 3 січня США затримали лідера Венесуели Ніколаса Мадуро під час спецоперації в Каракасі. Мадуро та його дружину витягли зі спальні американські війська під час рейду, який призвів до їхнього захоплення.

За їх інформацією, пара була захоплена посеред ночі, коли вони спали.

Також у виданні додали, що рейд, проведений елітним підрозділом «Дельта» армії США, не призвів до жодних жертв серед американців.

Венесуельському диктаторові Ніколасу Мадуро та його дружині, Сілії Флорес, висунуто звинувачення в Південному окрузі Нью-Йорка. Подружжя звинувачують у змові з метою наркотероризму, постачанні кокаїну, а також зберіганні зброї та вибухівки, що могла бути використана проти Сполучених Штатів.

