“Краще зупинити війну повністю”: Путін зробив дивні заяви

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін висловився щодо перспектив припинення бойових дій в Україні та можливих умов мирного врегулювання, заявивши про нібито досягнуті компроміси, які ще потрібно «пояснити Києву».

Відповідні заяви російського лідера цитують пропагандисти агентства ТАСС.

Водночас Путін критично висловився щодо можливого припинення вогню на лінії фронту, запропонувавши інший підхід до врегулювання «конфлікту». За його словами, «краще зупинити війну загалом, а не зупиняти бойові дії».

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Господар Кремля також заявив, що Європейський Союз міг би долучитися до пошуку рішення щодо України, однак «на базі рішень Анкориджа», тобто домовленостей, начебто досягнутих на саміті президентів РФ та США на Алясці у серпні 2025 року.

Під «формулою Анкориджа» Володимир Путін зазвичай має на увазі набір російських ультиматумів та територіальних вимог для завершення війни в Україні, які, за його твердженням, обговорювалися під час саміту з Дональдом Трампом. Насправді жодного офіційного документа щодо мирного врегулювання в Україні на цьому саміті не було підписано.

При цьому російський президент цинічно зазначив, що процес врегулювання, війни в Україні виявився складнішим, ніж очікував президент США Дональд Трамп, улесливо додавши, що той щиро прагне завершення «української кризи».

Путін також заявив, що пропозиції Трампа можуть бути використані як основа для майбутніх домовленостей щодо України.

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«РФ погодилася з компромісами щодо України, залишилося переконати у цьому Київ», — заявив Путін, фактично наголосивши на необхідності погодження Києвом висунутих Кремлем територіальних ультиматумів.

Переговори про мир в Україні — останні новини

Нагадаємо, в четвер, 4 червня, президент України Володимир Зеленський у відкритому листі запропонував президентові РФ Володимиру Путіну повне припинення вогню на всій лінії фронту на час проведення мирних переговорів.

Окрім того, Зеленський запропонував господареві Кремля провести прямі двосторонні переговори для завершення війни.

Після цього президент США Дональд Трамп позитивно оцінив ініціативу Володимира Зеленського щодо проведення прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

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У Кремлі заявили, що знають про відкритий лист Володимира Зеленського до російського президента, але про його зміст Путіна ще не повідомили.

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