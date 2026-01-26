ТСН у соціальних мережах

Світ
146
Краснодарський край здригнувся від вибухів: дрони атакували НПЗ та ще одне підприємство (відео)

Російські нафтопереробні потужності знову опинилися під прицілом дронів: у Слов’янську-на-Кубані загоряння на заводі.

Ірина Лаб'як
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край, Росія) у ніч проти 26 січня дрони атакували нафтопереробний завод та ще одне підприємство. Виникли загоряння.

Про це повідомили Оперативний штаб Краснодарського краю та місцеві жителі у соцмережах.

За даними Оперштабу, фрагменти БпЛА впали на території двох підприємств Слов’янська-на-Кубані. Постраждала людина, яку госпіталізували з незагрозливою для життя травмою.

«Також на території підприємств сталися загоряння, які ліквідують спеціалісти відповідних служб», — вказано в заяві.

Російські медіа пишуть, що ціллю, ймовірно, був місцевий НПЗ. За даними місцевих жителів, на нафтопереробному заводі горить одна з бочок.

Крім того, уламки безпілотників пошкодили три будинки. Уламки також знайшли на території ще чотирьох приватних домоволодінь.

Міноборони Росії стверджує про збиття 40 безпілотників над країною: 34 — у Краснодарському краї, 4 — над акваторією Азовського моря, по 1 — у Брянській та Калузької областях.

Нагадаємо, у ніч проти 21 січня у Краснодарському краї РФ уламки безпілотників упали на територію Афіпського НПЗ, спричинивши невелику пожежу, та пошкодили два будинки у Приморсько-Ахтарську. Владу запевняла, що вогонь ліквідували, постраждалих та серйозних руйнувань інфраструктури немає.

