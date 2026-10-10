Таїланд / © pixabay.com

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Більшість українців прихильно або нейтрально ставляться до Таїланду, який вже багато років залишається одним із найпопулярніших напрямків для зимового відпочинку.

За даними спільного дослідження компанії Active Group та аналітичного центру Experts Club, понад 36% громадян оцінюють своє ставлення до цієї країни як позитивне, а ще майже 55% — як нейтральне.

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Як зазначає кандидат економічних наук та засновник Experts Club Максим Уракін, саме туризм формує сприятливий імідж Таїланду в українській масовій свідомості, що створює міцний потенціал для розвитку подальших культурних та економічних зв’язків.

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Водночас для українців, які планують майбутні подорожі до цієї азійської країни, можуть змінитися фінансові правила виїзду. Уряд Таїланду готує нововведення, які безпосередньо вплинуть на вартість відпочинку та авіаперельотів, повідомляє видання Nation Thailand.

Що може змінитися у Таїланді для туристів

Департамент доходів Таїланду ініціював громадські консультації щодо нового законопроєкту, який передбачає запровадження податку на виїзд з країни. За розробкою Міністерства фінансів, із мандрівників планують стягувати 1000 тайських батів (близько 30 доларів США) за кожен виліт повітряним транспортом. Збір застосовуватиметься до пасажирів усіх національностей, незалежно від громадянства.

Запропонована ініціатива має замінити застаріле законодавство 1983 року, яке фактично не діє, оскільки з початку 1990-х років усі подібні збори були скасовані. У Мінфіні Таїланду пояснюють, що відновлення податку необхідне для ефективнішого використання державних ресурсів у межах фіскальної дисципліни, а також для створення фінансового резерву на випадок надзвичайних ситуацій.

Скільки доведеться заплатити мандрівникам

Новий закон передбачає, що початкова ставка 1000 батів стосуватиметься лише авіаперельотів, тоді як виїзд наземним або морським транспортом на першому етапі звільнять від сплати. Водночас документ закладає граничну планку збору до 5000 батів, яку уряд зможе коригувати окремими постановами.

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Адміністрування нового податку покладуть на авіаперевізників та квиткових агентів. Очікується, що суму збору включатимуть безпосередньо до вартості авіаквитка під час його купівлі. Якщо ж квиток оформлюється через нестандартні канали, процедуру сплати визначатиме Департамент доходів. Зміни також торкнуться операторів аеропортів, прикордонників та цивільної авіації.

Хто не платитиме збір та як каратимуть порушників

Законопроєкт містить перелік пільгових категорій. Від сплати збору звільнять дітей віком до двох років, транзитних пасажирів, які не залишають визначені зони пересадки, дипломатичні делегації, членів офіційних місій, а також екіпажі літаків під час виконання службових обов’язків.

Для порушників передбачено суворі санкції. За несплату або затримку перерахування коштів нараховуватиметься штраф у подвійному розмірі від суми податку плюс пеня 1,5% за кожен місяць прострочення. Спроби ухилення від сплати через надання неправдивих даних тягтимуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Наразі документ перебуває на етапі обговорення, яке триватиме до 29 жовтня. У разі остаточного ухвалення Парламентом закон набере чинності через 180 днів після офіційного опублікування в Урядовому віснику. При цьому мандрівники, які придбають квитки до офіційного набрання документом законної сили, будуть звільнені від сплати збору, навіть якщо їхній рейс відбудеться пізніше.

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