Країна, яка не всім підходить для життя: українка поділилася розчаруванням від переїзду

Українка розповіла, чому не переїхала жити до Португалії

Українка, яка вже довгий час живе за кордоном, побувала в Португалії і з полегшенням відзначила, що не переїхала б до цієї країни на постійне проживання. На її думку, там є кілька суттєвих мінусів, з якими складно змиритися.

Про це @mrs.faustova поділилася в соцмережах.

Візит до Лісабона переконав її, що Португалія далеко не ідеальна для життя.

Основні мінуси життя у Португалії — що думає українка

Попри низькі податки, поширену англійську мову та можливість отримати громадянство через 5 років проживання, українка знайшла чимало недоліків у проживанні в Португалії.

Погода стала першим фактором, що відлякує. Часті дощі та вогка зима, холод та сирість у приміщеннях через близькість океану, а також пліснява на стінах — усе це створює дискомфорт для життя.

Ще один мінус, на думку громадянки України, це відсутність централізованого опалення. Більшість мешканців обігрівають квартири електричними приладами, що призводить до значних рахунків за електроенергію.

Не менш відчутною проблемою є вартість житла. Оренда квартир у Португалії часто перевищує ціни на аналогічне житло в Іспанії, а новобудов мало, і вони дорогі. При цьому зарплати у країні нижчі, ніж у сусідніх державах.

Українка також зазначила, що багато старих будинків у великих містах країни виглядають занедбаними, що контрастує з більш охайними і сучасними іспанськими містами.

«Подорожувати Португалією мені подобається, але жити там — це зовсім інше. Постійну вологу та холод важко терпіти», — поділилася блогерка.

Тож попри безліч переваг для туристів і потенційних емігрантів та біженців, Португалія має суттєві недоліки для постійного проживання: волога погода, висока вартість житла, старі будинки, нижчі зарплати та проблеми з опаленням роблять життя там не зовсім комфортним, вважає блогерка з України.

