Країна, яку Росія ненавидить найбільше — The Guardian назвав головного ворога Кремля

Росія вважає Велику Британію своїм головним ворогом, звинувачуючи її у змовах, ударах безпілотників і військовій підтримці України.

Велика Британія

Велика Британія / © Getty Images

В останні роки Велика Британія опинилася в центрі антиросійської риторики Москви. Її звинувачують у плануванні ударів безпілотниками по російських аеродромах, підриві трубопроводу “Північний потік”, керівництві “терористичними” рейдами на території РФ та навіть у сприянні терактам минулого року.

Про це пише видання The Guardian.

Нещодавно Кремль додав нове обвинувачення: британська розвідка нібито намагалася схилити російських пілотів до дезертирства на Захід, проте спроба провалилася. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ФСБ “розкрила змову” з метою заманити льотчика з ракетою “Кинжал” до Румунії, де літак мав бути збитий силами НАТО. Лондон всі обвинувачення відкидає.

За словами експертів, роль Великої Британії у сучасній пропагандистській війні Кремля значно зросла. Після обмеженого відновлення контактів Москви з адміністрацією Дональда Трампа, Лондон став головним “суперником Кремля”, тоді як США залишаються менш помітними у пропаганді.

Колишній військовий аташе Великобританії в Москві Джон Форман пояснює: “Росія не може критикувати Трампа, тож звинувачує найближчих — британців. Легко зобразити їх як джерело всіх проблем”.

Суперництво між Великою Британією та Росією має глибоке історичне коріння — від “Великої гри” XIX століття до холодної війни, коли США були головним ворогом Кремля, а Великобританія посідала друге місце. Проте після повномасштабного вторгнення в Україну британська підтримка Києва, активна розвідка та військова допомога зробили Лондон важливим і небезпечним противником у очах Москви.

Під час війни Борис Джонсон одним із перших відвідав Київ у квітні 2022 року, тоді як Джо Байден приїхав лише у лютому 2023 року. За даними української розвідки, британці “з першого дня були на крок попереду”.

В Росії ця ворожість просочилася в політичну та медійну сферу: пропагандистські канали регулярно висувають шокуючі погрози, включно з ядерними. Згідно з опитуванням “Левада-центру”, 49% росіян вважають Великобританію одним із головних ворогів країни, поступаючись лише Німеччині.

Проте у самій Британії ця антипатія майже не відчувається. Форман зазначає: “Середньостатистичний британець навіть не підозрює про існування такої ненависті”.

Професор Майкл Кларк додає: “Росія робить Лондону зворотний комплімент, вбачаючи в ньому центр змов проти себе. Британська розвідка залишається улюбленою для аналітиків у РФ”.

Нагадаємо, раніше Велика Британія призупинила дію санкцій проти російської компанії “Лукойл” у частині, що стосується Болгарії.

