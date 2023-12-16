В ISW назвали країну, яка запустила виробництво бронетехніки для потреб РФ

Йдеться про підприємство у місті Баликчі.

У Киргизстані розпочали виробляти російську бронетехніки на першому в країні підприємстві оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що підприємство у місті Баликчі займається капітальним ремонтом та виробництвом броньованих модифікацій вантажних автомобілів ГАЗ-66М. За даними джерел, країна-агресорка Росія надає частину комплектувальних для випуску машин.

Аналітики ISW наголошують, що складання вантажних автомобілів, ймовірно, провадиться на потужностях російської ремонтної бази. Аналітики зауважують, що киргизькі та російські військові 6 та 7 грудня провели переговори щодо двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.

Тим часом місцеві чиновники прозвітували, що підприємство вже вийшло на повну виробничу потужність. При цьому обсяги виробництва тримаються у секреті.

"Пов’язаний з Кремлем російський блогер 15 грудня високо оцінив цю ініціативу та заявив, що бронетехніка заводу, ймовірно, буде популярною, незважаючи на те, що канал "сумнівався" в подібних ініціативах в інших країнах колишнього СРСР", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше в українському ГУР оцінили запаси й виробництво зброї в Росії. Представник розвідки Андрій Юсов повідомив, що РФ далі виготовляє ракети та безпілотники. Окупанти також мають багато ракетних озброєнь, що є небезпечними насамперед для прифронтових населених пунктів. Зокрема, йдеться про С-300.

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