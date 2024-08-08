"Країна мусить знати героїв!": російська пропагандистка висловилася про протистояння на КПП "Суджа"

Історію "подвигу" російських військ на КПП "Суджа" описала Z-блогерка Анастасія Кашеварова. Каже, що окупанти "билися до останнього патрона".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Як зауважує журналіст, здача в полон 40 військовослужбовців "другої армії світу" виявилася сповненою епічних подробиць.

"Чекаємо скоро блокбастер Першого каналу. З українського боку це виглядало, що два взводи здалися в полон після кількох годин млявої стрілянини. Але росіяни все, що роблять, мають робити "героїчно" такий культурний код. "І поразку від перемоги ти сам не повинен відрізнити", – зауважив він.

"Герої, не інакше!"

За словами росіянки, її співгромадяни билися "одні проти тисячі". Вони залишилися без БК і протистояли ворогу до останнього патрона.

"Викликали вогонь на себе, врятували 18-річних хлопчаків. Кожного курського прикордонника на КПП Суджа та на всіх цих пунктах країна повинна знати, їхній подвиг має увійти в історію", – вважає фантазерка.

За словами пропагандистки, кадри з російськими полоненими не демонструють усієї правди. Мовляв, ЗСУ протистояли одиниці прикордонників та хлопчаки-строковики.

"Не було підкріплення, закінчилися БК, військова арта не почала бити. Вони здалися, щоб урятувати строковиків. Москва мовчала. Наших прикордонників оточили ЗСУ з танками. Їх відрізали і допомоги не було жодної", – бідкається вона.

"Головне, що героїчно здалися, вчинили цим подвиг. Не злякалися таки страшних бандерівців, французів та поляків, вийшли з піднятими руками та білим прапором. Справжні російські спартанці. 28 героїв-панфілівців. 40 героїв-судженців".

Нагадаємо, українські Збройні сили продовжують просуватися вглиб території країни-агресорки Росії в Курській області. Зокрема, вони підійшли до райцентру Суджа.

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