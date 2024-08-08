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"Країна мусить знати героїв!": російська пропагандистка висловилася про протистояння на КПП "Суджа"

"Країна мусить знати героїв!": російська пропагандистка висловилася про протистояння на КПП "Суджа"

"Країна мусить знати героїв!": російська пропагандистка висловилася про протистояння на КПП "Суджа"

КПП "Суджа"

Ситуація у Курській області залишається складною для росіян.

Історію "подвигу" російських військ на КПП "Суджа" описала Z-блогерка Анастасія Кашеварова. Каже, що окупанти "билися до останнього патрона". 

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Як зауважує журналіст, здача в полон 40 військовослужбовців "другої армії світу" виявилася сповненою епічних подробиць.

"Чекаємо скоро блокбастер Першого каналу. З українського боку це виглядало, що два взводи здалися в полон після кількох годин млявої стрілянини. Але росіяни все, що роблять, мають робити "героїчно" такий культурний код. "І поразку від перемоги ти сам не повинен відрізнити",  зауважив він.

"Герої, не інакше!"

За словами росіянки, її співгромадяни билися "одні проти тисячі". Вони залишилися без БК і протистояли ворогу до останнього патрона.

"Викликали вогонь на себе, врятували 18-річних хлопчаків. Кожного курського прикордонника на КПП Суджа та на всіх цих пунктах країна повинна знати, їхній подвиг має увійти в історію", – вважає фантазерка.

За словами пропагандистки, кадри з російськими полоненими не демонструють усієї правди. Мовляв, ЗСУ протистояли одиниці прикордонників та хлопчаки-строковики.

"Не було підкріплення, закінчилися БК, військова арта не почала бити. Вони здалися, щоб урятувати строковиків. Москва мовчала. Наших прикордонників оточили ЗСУ з танками. Їх відрізали і допомоги не було жодної", – бідкається вона.

"Головне,  що героїчно здалися, вчинили цим подвиг. Не злякалися таки страшних бандерівців, французів та поляків, вийшли з піднятими руками та білим прапором. Справжні російські спартанці. 28 героїв-панфілівців. 40 героїв-судженців".

Нагадаємо, українські Збройні сили продовжують просуватися вглиб території країни-агресорки Росії в Курській області. Зокрема, вони підійшли до райцентру Суджа.

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