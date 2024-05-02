Країна на роздоріжжі: Єврокомісія відреагувала на протести у Грузії

У Єврокомісії підтримують прагнення грузинського народу до європейського майбутнього.
У Європейській комісії слідкують з великою занепокоєнням на ситуацію у Грузії, де тривають протести проти закону про "іноземних агентів".
Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.
"Я з великим занепокоєнням стежу за ситуацією в Грузії та засуджую насильство на вулицях Тбілісі", - йдеться в публікації фон дер Ляйєн.
Вона також прокоментувала ситуацію щодо закону про "іноземних агентів", який був прийнятій у другому читанні парламентом Грузії, відзначивши, що прагнення грузинського народу до "європейського майбутнього для своєї країни".
"Грузія на роздоріжжі. Треба тримати курс на шляху до Європи", - наголосила фон дер Ляйєн.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Європарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на членство до ЄС.
Крім того, ми раніше інформували, що у Грузії поліція вдалася до розгону мітингувальників проти скандального закону про іноземних агентів.
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