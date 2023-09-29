Країна НАТО незабаром може отримати проросійського лідера, який проти допомоги Україні – CNN

Зокрема, Роберт Фіцо заявляв, що Путін нібито ухвалив рішення про вторгнення в Україну через "українських нацистів і фашистів".

Цієї суботи в Словаччині відбудуться вибори, на яких може перемогти партія колишнього прем'єра Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами.

Оскільки опозиційна партія скандального симпатика Кремля Роберта Фіцо лідирувала в опитуваннях, на Заході за цим спостерігають з тривогою, йдеться у статті CNN.

"Відколи Росія вторглася в Україну в лютому минулого року, Словаччина була одним із найвірніших союзників Києва. Дві країни мають спільний кордон, Словаччина була першою країною, яка направила засоби протиповітряної оборони в Україну, і вона прийняла десятки тисяч біженців. Але все може змінитися, якщо Фіцо прийде до влади", – зазначають у виданні.

CNN нагадує, що колишній словацький прем’єр-міністр не приховує своїх симпатій до Кремля та звинувачує міфічних "українських нацистів і фашистів" у тому, що вони спровокували диктатора Путіна розпочати вторгнення, повторюючи неправдиві наративи, які Путін використовував для виправдання свого вторгнення .

Фіцо закликав уряд Словаччини припинити постачання зброї Києву та сказав, що якби він став прем’єр-міністром, Словаччина "не надсилатиме ще одну партію боєприпасів". Він також виступає проти вступу України в НАТО.

Політолог і президент Інституту суспільних зв'язків Григорій Месежников вказав на те, що Фіцо намагається презентувати своє ставлення до РФ як "мирну" ініціативу.

"Він і його союзники стверджують, що нам не слід відправляти зброю в Україну, тому що це затягне війну. Вони кажуть: "Настане мир, якщо ми припинимо постачати зброю в Україну", тому що, якщо ми цього не зробимо, конфлікт закінчиться швидше. Тож, по суті, вони не за мир, вони проросійські", — пояснив експерт.

Словаки вразливі до російської пропаганди

Згідно з опитуванням братиславського аналітичного центру безпеки GlobSec, лише 40% словаків вважають Росію відповідальною за війну в Україні.

Це найнижчий показник серед восьми країн Центральної та Східної Європи та Балтії, на яких зосереджувався GlobSec. У Чехії, яка раніше була однією державою зі Словаччиною, 71% людей звинувачують у війні Росію.

Те саме дослідження показало, що 50% словаків сприймають Сполучені Штати — довгострокового союзника країни — як загрозу безпеці.

Домініка Гайду, політичний директор Центру демократії та стійкості GlobSec, сказала, що Словаччина є винятково вразливою для російської пропаганди.

"Історично склалося так, що завжди існував сильний панславістський наратив про те, що Росія є сильнішим братом, який захистить словаків від угорців", – додала вона.

Що відомо про Фіцо

Нагадаємо, що Фіцо був прем'єр-міністром Словаччини більше десяти років, спочатку між 2006 і 2010 роками, а потім знову з 2012 по 2018 рік.

Він був змушений піти у відставку в березні 2018 року після тижнів масових протестів через вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої. Куцяк повідомив про корупцію серед еліти країни, включаючи людей, безпосередньо пов'язаних з Фіцо та його партією.

Раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що побоюється проросійського реваншу в країні і попередила про загрозу для України.