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Країна НАТО підняла чотири винищувачі через два дрони: подробиці
Два безпілотники порушили повітряний простір Румунії ввечері 31 жовтня. На перехоплення потенційної загрози підняли чотири винищувачі.
Увечері суботи, 31 жовтня, радіолокаційні системи Міністерства національної оборони Румунії виявили два безпілотники, які несанкціоновано перетнули державний кордон та зайшли у повітряний простір країни. Румунії довелося підняти в небо чотири винищувачі.
Про це повідомили у Міноборони Румунії.
Румунія підняла чотири винищувачі через два дрони
Аби проконтролювати ситуацію та оперативно відреагувати на загрозу, командування підняло в небо сили авіації: чотири винищувачі F-16 і гелікоптер IAR-330 SOCAT.
Через інцидент про потенційну небезпеку оголосили у шести повітах Румунії — Яссах, Нямці, Васлуї, Ботошані, Бакеу та Сучаві. Люди отримали відповідні сповіщення.
За даними військових, один з дронів згодом вилетів за межі території країни. Інший дрон востаннє зафіксували в районі між повітами Васлуй та Бакеу.
Інформація про можливе падіння уламків чи самих літальних апаратів наразі не надходила.
О 19:19 за місцевим часом повітряну тривогу скасували.
Винищувачі: останні новини
Нагадаємо, Міністерство оборони Польщі підтвердило укладення угоди про передачу Україні двох винищувачів МіГ-29 найближчим часом у межах нового пакета військової допомоги.
Як повідомляє Onet.pl з посиланням на представників польського оборонного відомства Даріуша Луковського та Павела Залевського, один із літаків має вичерпаний ресурс експлуатації, тоді як інший є повністю робочим. Залевський зазначив, що рішення щодо решти літаків МіГ ще розглядається, а зацікавленість України у цих машинах дещо знизилася через пріоритетність сучасних західних платформ, таких як F-16 та Mirage.
Новий пакет підтримки від Польщі сягне 50 млн євро та включатиме також засоби ППО. У Міноборони Польщі наголосили, що для України готують техніку, яка виходить з ужитку польських Збройних сил.