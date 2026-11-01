Країна НАТО підняла чотири винищувачі через два дрони: подробиці

Румунія підняла бойову авіацію / © Associated Press

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Увечері суботи, 31 жовтня, радіолокаційні системи Міністерства національної оборони Румунії виявили два безпілотники, які несанкціоновано перетнули державний кордон та зайшли у повітряний простір країни. Румунії довелося підняти в небо чотири винищувачі.

Про це повідомили у Міноборони Румунії.

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Румунія підняла чотири винищувачі через два дрони

Аби проконтролювати ситуацію та оперативно відреагувати на загрозу, командування підняло в небо сили авіації: чотири винищувачі F-16 і гелікоптер IAR-330 SOCAT.

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Через інцидент про потенційну небезпеку оголосили у шести повітах Румунії — Яссах, Нямці, Васлуї, Ботошані, Бакеу та Сучаві. Люди отримали відповідні сповіщення.

За даними військових, один з дронів згодом вилетів за межі території країни. Інший дрон востаннє зафіксували в районі між повітами Васлуй та Бакеу.

Інформація про можливе падіння уламків чи самих літальних апаратів наразі не надходила.

О 19:19 за місцевим часом повітряну тривогу скасували.

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Винищувачі: останні новини

Нагадаємо, Міністерство оборони Польщі підтвердило укладення угоди про передачу Україні двох винищувачів МіГ-29 найближчим часом у межах нового пакета військової допомоги.

Як повідомляє Onet.pl з посиланням на представників польського оборонного відомства Даріуша Луковського та Павела Залевського, один із літаків має вичерпаний ресурс експлуатації, тоді як інший є повністю робочим. Залевський зазначив, що рішення щодо решти літаків МіГ ще розглядається, а зацікавленість України у цих машинах дещо знизилася через пріоритетність сучасних західних платформ, таких як F-16 та Mirage.

Новий пакет підтримки від Польщі сягне 50 млн євро та включатиме також засоби ППО. У Міноборони Польщі наголосили, що для України готують техніку, яка виходить з ужитку польських Збройних сил.

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