Країна НАТО розмістить протипіхотні міни на кордонах із Росією та Білоруссю

Польща готується до оборонних заходів на східному кордоні. Уряд розглядає використання протипіхотних мін після виходу з Оттавської конвенції.

Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах із Росією та Білоруссю у межах проєкту "Східний щит". У Варшави немає цих мін, але є можливості їх виробляти.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда, повідомляє RMF24.

Заява заступника міністра пролунала після того, як 18 березня Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід із Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передавання протипіхотних мін (Оттавська конвенція).

"У нас немає іншого виходу. Ситуація на кордоні серйозна. Я говорю про польсько-білоруський і польсько-російський кордон… Це буде одним з елементів "Східного щита", – повідомив Бейда.

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Він зауважив, що у Польщі немає протипіхотних мін, однак є "можливості їх зробити".

"Це робитимуть заводи Польської збройної групи, але я не хочу вдаватися в деталі. Йдеться про замовлення на кілька сотень тисяч, можна говорити про мільйон", – сказав заступник міністра оборони.

Нагадаємо, 18 березня прикордонна служба Польщі повідомила про зафіксовані протягом доби майже 180 спроб перетнути кордон країни з боку Білорусі. Мігранти скоїли напад на прикордонний патруль.