Країна НАТО розробила ракету з дальністю 6000 км: кого вона може дістати

Туреччина публічно представила балістичну ракету Yıldırımhan, заявлена дальність якої сягає 6000 кілометрів. Її показали на міжнародній оборонно-аерокосмічній виставці SAHA 2026.

Про це йдеться в матеріалі Defence Security Asia.

Анкара позиціонує Yıldırımhan як найдалекобійнішу ракету власної розробки. За заявленими характеристиками, вона може вражати цілі далеко за межами безпосереднього регіону Туреччини — у Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та частині Євразії.

Що заявили в Туреччині

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер різко прокоментував появу нової ракети.

«Нехай ні в кого не буде сумнівів: якщо буде потрібно, ми без вагань її застосуємо», — заявив він.

Таке формулювання фактично стало політичним сигналом: Туреччина демонструє готовність посилювати власне стратегічне стримування і зменшувати залежність від іноземних оборонних технологій.

Які характеристики має Yıldırımhan

За оприлюдненими даними, ракета Yıldırımhan має дальність до 6000 км і здатна нести бойове навантаження до 3000 кг. Її розробив науково-дослідний центр Міністерства національної оборони Туреччини.

Система використовує рідкопаливну силову установку на основі тетраоксиду азоту. Повідомляється, що ракета має чотиридвигунну конфігурацію, яка має забезпечувати потужну фазу розгону та оптимізацію корисного навантаження.

Швидкість ракети, за заявленими параметрами, може становити від 9 до 25 Махів — залежно від етапу польоту.

Чому це важливо

Поява Yıldırımhan може змінити підхід до оцінки військових можливостей Туреччини. Якщо заявлені характеристики підтвердяться, Анкара отримає інструмент далекого ураження, який виходить за межі звичайних регіональних ракетних систем.

Для сусідніх країн і гравців у ширшому регіоні це означатиме потребу переглядати системи протиракетної оборони, раннього попередження та захисту критичної інфраструктури.

Водночас експерти звертають увагу на важливу деталь: наразі немає незалежно підтверджених даних про повноцінні льотні випробування або розгортання цієї ракети. Тому Yıldırımhan може поки що бути демонстраційною платформою або прототипом, а не повністю готовим до бойового застосування комплексом.

Чому Туреччина зробила ставку на таку ракету

Презентація Yıldırımhan стала не лише технічною, а й політичною заявою. Туреччина показує, що прагне бути самостійним оборонно-промисловим гравцем — як у межах НАТО, так і за його межами.

Ракета продовжує розвиток турецьких балістичних систем, зокрема лінійки J-600T Yıldırım та Bora/Khan. Однак заявлена дальність Yıldırımhan виводить програму на якісно інший рівень.

Назва ракети також має символічне значення: Yıldırımhan відсилає до османської військової спадщини та підкреслює стратегічні амбіції Анкари.

