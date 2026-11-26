Міноборони Британії попередило резервістів про потребу бути готовими до мобілізації / © Associated Press

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Міноборони Великої Британії вперше від часів «холодної війни» звернулося до військових резервістів із пропозицією взяти участь у навчаннях і нагадало про можливість їхньої мобілізації у разі війни. Відповідні листи отримали близько 100 тисяч людей.

Про це пише видання Telegraph.

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«Міністерство оборони наказало військовослужбовцям резерву Великої Британії готуватися до заклику на війну», — зазначають журналісти.

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Листи отримали резервісти — колишні військові, які можуть бути мобілізовані у надзвичайних ситуаціях. Їх попросили актуалізувати особисті дані, відомості про зайнятість та професійні навички.

У Міноборони Великобританії розсилку назвали заходом щодо підвищення боєготовності та зміцнення стримування. Зазначається, що цей крок зроблено на тлі зростаючих загроз з боку Росії.

Ймовірний напад РФ на Велику Британію — останні новини

Навесні британські військові провели навчання, під час яких відпрацьовували сценарій відбиття російського вторгнення. Сценарій навчань був побудований навколо 2030 року, тоді прогнозують найбільший ризик загрози з боку Росії.

Британський економіст Ендрю Ліліко стверджує, що Росія може погрожувати або навіть вторгнутися до країн Європи, але як свідчить математика, якщо до цього дійде, Москві просто не вистачить економічних ресурсів, щоб становити серйозну загрозу в середньостроковій перспективі.

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Президент РФ Володимир Путін зазначав, що нібито заяви про плани Москви напасти на Європу є «нісенітницею». На його думку, це роблять із внутрішньополітичних мотивів, щоб «створити образ ворога» і «прикрити помилки, які робили західні уряди протягом багатьох років».

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