Країна НАТО виходить з коаліції охочих і зупиняє допомогу Україні

Румен Радєв / © Associated Press

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Болгарія відмовилася від участі у роботі «Коаліції охочих» щодо підтримки України у захисті від російської агресії.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радєв, передає Bloomberg.

«Ми не беремо участі у коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні», — заявив Радєв журналістам у вівторок.

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На його думку, вирішення війни в Україні нібито полягає «не в її затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка покладе край ескалації».

На питання про можливу участь Болгарії у новій «протиракетній коаліції» Радєв відповів, що теми, пов’язані із забезпеченням колективної безпеки, обговорюються в рамках НАТО та Європейського союзу.

«Пропозиції та ідеї до моменту ми бачили багато, але рішення приймаються в іншому форматі, і Болгарія бере активну участь у всіх цих форматах», — уточнив він.

Радєв також заявив, що Болгарія наполягла на певних винятках із 21-го пакету антиросійських санкцій для «власних національних інтересів». Болгарський прем’єр також заявив, що раніше вимагав від Євросоюзу не вводити санкції проти глави РПЦ патріарха Кирила та колишнього президента «Лукойлу» Вагіта Алекперова. 18 червня на засіданні Європейської ради, в якому Радєв вперше брав участь як прем’єр-міністр, він пригрозив, що Болгарія накладе вето на 21-й пакет санкцій, якщо патріарха Кирила і Алекперова не виключать із списку санкцій.

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Нагадаємо, що Радєв послідовно виступає проти фінансової допомоги Україні.

Зауважимо, що Болгарія досі залишається одним із найбільших виробників снарядів радянського зразка в Європі, тому її позиція є важливою для України. З 2022 року Софія передала Україні 13 партій військової допомоги.

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