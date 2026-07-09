Країна НАТО викликала Росію "на килим" через Україну: перші подробиці

Литва викликала дипломата РФ / © Getty Images

Реклама

Учора, 8 липня, Міністерство закордонних справ Литви викликало представника дипломатичного представництва РФ у Вільнюсі. Дипломату вручили офіційну ноту протесту, пов’язану з масованими обстрілами українських міст і поширенням дезінформації щодо балтійських держав.

Про це пише Європейська правда з посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

Литва викликала російського дипломата через атаки по Україні

Приводом для виклику російського дипломата стали чергові воєнні злочини Кремля. Зокрема, у МЗС нагадали про наслідки російської атаки на Україну в ніч з 6 на 7 липня, під час якої загинуло щонайменше 27 цивільних, а також про обстріл з 7 на 8 липня.

Реклама

«Навмисний терор проти цивільного населення та інфраструктури є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та має розглядатися як воєнний злочин, на який не поширюється термін давності», — йдеться у ноті МЗС.

Литовські дипломати додали, що продовжать докладати зусиль для встановлення та притягнення до відповідальності всіх замовників, організаторів і виконавців злочинів РФ проти України.

Окрему увагу приділили інформаційним провокаціям Москви. Литовська сторона категорично відкинула звинувачення щодо нібито дозволу використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ, підкресливши, що вже неодноразово доносила цю позицію до російського керівництва.

Також неправдивими назвали заяви Кремля про нібито підготовку масової депортації російськомовного населення з країн Балтії.

Реклама

Спроби звинуватити балтійські країни у «тиску на етнічних росіян» тривають не перший місяць. Зокрема, у травні російське зовнішньополітичне відомство погрожувало звернутися із цим питанням до Міжнародного суду ООН.

У відповідь МЗС Естонії пояснило, що такими закидами Москва лише намагається змістити фокус уваги світової спільноти від власних системних ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Литва: останні новини

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене 1 червня заявила, що країни Балтії ніколи не надавали свого повітряного простору та своєї території для ударів дронів по цілях у Росії.

Раніше ж у Москві безпідставно звинуватили Україну в нібито підготовці атак дронами з території Латвії.

Реклама

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам заявив, що ці твердження Литви повинні оцінювати саме російські військові фахівці, оскільки вони володіють точними даними.

Новини партнерів