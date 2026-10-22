Країна НАТО вирішила придбати далекобійні ракети і розлютила Москву

Військові НАТО / © Associated Press

Реклама

Данія вирішила придбати свої перші високоточні ракети великої дальності, щоб посилити обороноздатність країни та стримувати російську агресію в Європі. Рішення Копенгагена вже викликало різку реакцію Москви, яка пригрозила «неминучими катастрофічними наслідками».

Про це повідомляє агентство Reuters.

Реклама

Міністр оборони Данії Єппе Бруус пояснив, що нове озброєння розширить військові можливості країни та дасть змогу завдавати ударів по цілях у глибині території противника в разі нападу.

Реклама

«Ми перебуваємо в серйозній безпековій ситуації, яка погіршується, і саме тому ми розбудовуємо оборону та зміцнюємо нашу бойову потужність», — заявив він журналістам.

Які ракети замовить Данія

Копенгаген погодився придбати ракети Anthem, розроблені американською оборонною компанією Covenant і вироблені в Німеччині, а також Joint Strike Missile норвезької компанії Kongsberg. Останні призначені для використання з данськими винищувачами F-35.

Данська влада не розкрила кількість замовлених ракет і вартість закупівлі.

Рішення є частиною масштабнішого посилення оборони країни у відповідь на погіршення безпекової ситуації в Європі після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Реклама

Торік країна оголосила про намір придбати наступальне озброєння великої дальності, а прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен закликала військових активніше закуповувати нову зброю після багатьох років скорочення оборонних витрат.

Істерична реакція Москви

У Москві одразу відреагували на плани Данії. Посольство РФ у Копенгагені заявило, що ракетна політика країни спрямована на протистояння з Росією, та цинічно попередило про «неминучі катастрофічні наслідки».

«Копенгаген перебуває у полоні небезпечних ілюзій, що закупівля наступальної високоточної зброї великої дальності для створення військової загрози ядерній державі допоможе зміцнити безпеку й оборону Данії», — йдеться у заяві російського посольства.

Нагадаємо, Росія знову накопичує танки, бойові машини піхоти (БМП), бронетранспортери та артилерійські системи на базах зберігання військової техніки, запаси якої суттєво скоротилися у перші роки повномасштабної війни проти України. Зокрема, на російських військових об’єктах з’являються нові та відновлені бронемашини, а одна з баз із новими танками розташована приблизно за 500 кілометрів від кордонів країн НАТО.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів