Країна-окупантка образилась: у МЗС Росії "висловили рішучий протест" через заяви Джонсона про Путіна

Країна-окупантка образилась: у МЗС Росії "висловили рішучий протест" через заяви Джонсона про Путіна

У Росії образились на висловлювання Бориса Джонсона про диктатора Путіна.

Через це пані посол Великої Британії у Росії Дебору Броннерт викликали до МЗС країни-агресорки.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

"Їй був виражений рішучий протест у зв'язку з відверто хамськими висловлюваннями керівництва Великобританії щодо Росії, її лідера і офіційних представників органів влади, а також російського народу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на саміті "Великої сімки" 26 червня західні лідери пригадали фото Путіна з оголеним торсом, де він позує верхи на коні. Члени G7 іронічно сказали, що для того, аби продемонструвати свою "крутість", їм теж треба сфотографуватися без верхнього одягу.

Невдовзі після цього прем'єр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що Путін є прикладом токсичної маскулінності, і якби РФ очолювала жінка, то війни не було б.

Також диктатор Путін прокоментував слова лідерів країн G7, які напередодні на саміті висміяли його за фото з голим торсом верхи на коні.

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