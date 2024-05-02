"Країна переживає жахіття": Бразилія потерпає від руйнівної повені (відео)

Рятувальники в гелікоптерах розшукують людей, які опинилися у водяній пастці.

Щонайменше 10 людей загинули і понад 20 вважаються зниклими безвісти внаслідок шторму, який спричинив повінь у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.

Про це пише ВВС.

У деяких районах повінь набула такої потужності, що вертольоти не змогли приземлитися, тому жителів довелося доправляти до безпечного місця.

Губернатор штату звернувся по допомогу до федерального уряду.

"Президенте Лула, будь ласка, негайно надішліть якомога більше повітряної підтримки до Ріу-Ґранді-ду-Сулу (бразильський штат - ред.). Нам потрібно врятувати сотні людей у ​​десятках муніципалітетів, які опинилися в надзвичайній ситуації через інтенсивний дощ, який уже випав і який продовжить падати найближчими днями", - написав губернатор Едуардо Лейте в X.

Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва відповів, сказавши, що федеральний уряд "об’єднає зусилля уряду штату та муніципалітетів, щоб пережити цей важкий час, який є результатом зміни клімату, що впливає на планету".

За даними офіційних осіб, станом на 1 травня загинули 10 людей. Двоє людей захлинулися в автомобілі, коли повінь знесла його у невеликому містечку Паверама. Ще один загинув під час зсуву в Сальвадор-ду-Сул.

21 людина все ще вважається зниклою безвісти, близько 1500 людей заблоковані.

"Ми продовжуємо наполегливо працювати, щоб знайти зниклих безвісти та забезпечити безпеку громад у зонах ризику", - сказав пан Лейте.

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Мости зруйновані, понад 20 вулиць стали непроїзними, через що екстреним службам важко дістатися до постраждалих районів.

Тим часом метеорологи не можуть потішити і прогнозують подальші дощі в регіоні, оскільки повз рухається холодний фронт.

Нагадаємо, днями у Танзанії через повінь, викликану зливами, загинули 155 людей. Ще 200 тисяч постраждали. Там зливи зруйновані дороги, мости та залізниці.

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