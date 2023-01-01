"Країна-сусідка вже поступово забирає її під себе": Данілов застерігає, що Росія може стати "колонією"

Секретар РНБО Олексій Данілов застерігає, що Росія може стати "колонією" однієї з сусідніх країн, і ця ситуація може бути дуже небезпечною.

Про це секретар РНБО сказав під час телемарафону.

"Якщо хтось вважає, що 2023 рік буде легким, що в росіян уже все закінчилось і все буде добре, то я не поділяю таку точку зору. Справа в тому, що в росіян можуть з’явитися власники", – сказав він.

Олексій Данілов зазначив, що на сьогоднішній день експерти спостерігають тенденцію: певна країна-сусід вже поступово забирає РФ під себе.

"У неї (сусідньої з РФ країни - ред.) там є свої інтереси. І це дуже-дуже небезпечна тенденція для всього світу, в тому числі для нас"", – сказав Олексій Данілов.

Про яку саме країну йдеться секретар РНБО не сказав. Він відповів, що зазначав процеси, які відбуваються.

"На них треба дуже уважно звертати увагу", – сказав Данілов.

Данілов заявив, що керівник ГУР Кирило Буданов "має рацію, в Росії лишилося на півтори-дві атаки такі потужні, як були по 100-120 ракет".

"Але ми маємо на увазі, що вони можуть отримати несподіваних "друзів" і Росія може стати колонією", – застеріг він.

Раніше зазначалося, що вплив економічних санкцій на Російську Федерацію стає більш відчутним. Країна намагається обійти санкції, завезти комплектуючі, але це не так просто зробити.

Нагадаємо, що керівник ГУР МО України Кирило Буданов говорив про те, що Росія застосовувала дуже значні обсяги боєприпасів одразу.

Напередодні Нового року заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Китаї.

А Франк-Вальтер Штайнмаєр під час розмови телефоном з лідером КНР Сі Цзіньпіном попросив його використати свій вплив на Путіна для завершення війни в Україні.

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