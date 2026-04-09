Країна-сусідка України підняла винищувачі через військові літаки Росії: подробиці
Польща перехопила російський літак над Балтійським морем.
Польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем.
Про це йдеться у заяві Оперативного командування збройних сил Польщі.
Зазначається, що пара винищувачів F-16 польських військово-повітряних сил здійснила успішне перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід російського Іл-20 з району відповідальності.
Літак радіоелектронної розвідки виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Водночас він не порушував польський повітряний простір.
«Завдяки процедурі перехоплення можна негайно встановити характер польоту, оцінити потенційну загрозу та в разі потреби вжити коригувальних заходів, як-от зміна курсу або направлення повітряного судна на приземлення. Ці заходи дозволяють обмежити ризик інцидентів та забезпечити безпеку як цивільного повітряного руху, так і критичної інфраструктури», — пояснили в командуванні.
Військові пояснили, що подібні дії — перехоплення і супровід — є стандартною практикою, яка застосовується для повітряних суден, що порушують правила.
Нагадаємо, напередодні, 8 квітня, Румунія підняла винищувачі НАТО через російську атаку поблизу західного кордону України. Йдеться про удар, який Росія завдала по цивільній інфраструктурі неподалік румунського кордону.
Зауважимо, що подібні ситуації вже неодноразово виникали в Румунії та Польщі під час російських ударів. Зокрема, 3 квітня під час масованої атаки по Україні Польща підняла в небо військову авіацію.