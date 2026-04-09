Країна-сусідка України підняла винищувачі через військові літаки Росії: подробиці

Польська авіація / © Associated Press

Реклама

Польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем.

Про це йдеться у заяві Оперативного командування збройних сил Польщі.

Зазначається, що пара винищувачів F-16 польських військово-повітряних сил здійснила успішне перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід російського Іл-20 з району відповідальності.

Реклама

Літак радіоелектронної розвідки виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Водночас він не порушував польський повітряний простір.

«Завдяки процедурі перехоплення можна негайно встановити характер польоту, оцінити потенційну загрозу та в разі потреби вжити коригувальних заходів, як-от зміна курсу або направлення повітряного судна на приземлення. Ці заходи дозволяють обмежити ризик інцидентів та забезпечити безпеку як цивільного повітряного руху, так і критичної інфраструктури», — пояснили в командуванні.

Військові пояснили, що подібні дії — перехоплення і супровід — є стандартною практикою, яка застосовується для повітряних суден, що порушують правила.

Нагадаємо, напередодні, 8 квітня, Румунія підняла винищувачі НАТО через російську атаку поблизу західного кордону України. Йдеться про удар, який Росія завдала по цивільній інфраструктурі неподалік румунського кордону.

Реклама

Зауважимо, що подібні ситуації вже неодноразово виникали в Румунії та Польщі під час російських ударів. Зокрема, 3 квітня під час масованої атаки по Україні Польща підняла в небо військову авіацію.