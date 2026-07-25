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Країна-сусідка України збила безпілотник у своєму повітряному просторі: деталі
Румунія знову збила дрон у своєму повітряному просторі.
Зранку 25 липня військово-повітряні сили Румунії знову збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Це вже другий випадок за останні два дні.
Про це заявив президента Румунії Нікушора Дана, повідомляє Informat.ro.
З його слів, безпілотник було збито близько 8:30 ранку поблизу населеного пункту Сфинту-Георге, в дельті Дунаю.
Водночас Міністерства оборони повідомило, що було зафіксоване вторгнення у повітряний простір дрона, який перебував у прикордонній зоні з Україною. БпЛА збив той самий пілот, який у п’ятницю ліквідував іншу повітряну ціль поблизу Бузау.
«Два літаки F-16 Fighting Falcon ВПС Румунії, які перебували на бойовому чергуванні у складі повітряної поліції, перехопили повітряну ціль і виконали стандартні процедури ідентифікації та нейтралізації. Дрон було безпечно збито в незаселеній місцевості поблизу кордону», — наголосили у відомстві.
Нагадаємо, 24 липня Нікушор Дан заявив, що румунський винищувач F-16 збив безпілотник у повітряному просторі Румунії. Водночас, начальник Генштабу Георгіца Влад заявив, що румунська влада розслідує тип та походження БпЛА. Втім, з його слів, він візуально нагадує російський «Шахед» або «Геран-2».
Окрім того, раніше біля Румунії атакували судно LPG Gas Lisbon під прапором Ліберії. Воно прямувало з порту Александрія до українського порту Рені. Унаслідок інциденту поранення дістали троє членів екіпажу.