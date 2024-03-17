Країна в Африці зближується з Росією і виганяє американських військових

Речник хунти, яка захопила владу в Нігері, припустив, що США не подобаються союзники, яких обрав Нігер.

Військова хунта Нігеру, яка захопила владу в цій країні на заході Африки та веде політику зближення з Росією, оголосила про розірвання угоди, що дозволяла розміщення в країні американських військових.

Про це повідомляє ВВС з посилання на заяву речника хунти полковника Амаду Абдрамане у на національному телебаченні.

"Присутність США на території Республіки Нігер є незаконною та порушує всі конституційні та демократичні норми, які вимагають від суверенного народу... консультації щодо розміщення іноземної армії на його території", — сказав, зокрема, він.

За словами полковника Абдрамане, американська делегація, яка прибула до країни, звинуватила Нігер в укладенні таємної угоди з Іраном щодо постачання урану, на який багаті надра цієї країни. Він назвав звинувачення "цинічним" і таким, що "нагадує другу війну в Іраку".

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Також речник хунти припустив, що США не подобаються союзники, яких обрав Нігер.

США використовує свою військову базу в Нігері для моніторингу регіональної активності джихадистів. Вважається, що в цій країні перебувають щонайменше 650 американських військових.

Як повідомлялося раніше, армія в Нігері скинула обраного президента Мохамеда Базума в липні 2023 року. Під час перевороту в цій африканській країні зростали антифранцузькі настрої, зумовлені колишнім колоніальним статусом. Французькі війська, які допомагали боротися з джихадистами, покинули Нігер в грудні 2023 року.

Натомість Нігер зближується з Росією – так само раніше вчинили хунти Малі та Буркіна-Фасо. У грудні минулого року призначений хунтою прем’єр-міністр Алі Махаман Ламін Зейне побував у Москві, щоб обговорити військові та економічні зв’язки.

Нагадаємо, 30 липня 2023 року тисячі прихильників хунти, яка захопила Нігер під час державного перевороту на початку цього тижня, пройшли маршем вулицями столиці Ніамея. Вони розмахували російськими прапорами та скандували ім’я президента Росії, прямуючи до посольства Франції, колонією якої раніше була ця африканська держава.

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