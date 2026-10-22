Країна ЄС відмовляється оплачувати зброю для України: у чому причина

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Уряд Болгарії вирішив більше не фінансувати закупівлю нової летальної зброї для Збройних сил України через Європейський фонд миру (EPF). Софія зосередиться на підтримці України нелетальними засобами та наполягатиме, щоб болгарське фінансування спрямовували насамперед до регіонів із етнічним болгарським населенням.

Про це повідомила пресслужба Ради міністрів Болгарії, яку цитує видання Novinite.

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Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні, визначивши позицію країни як «конструктивне утримання» щодо фінансування нової летальної допомоги Україні через цей європейський механізм.

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Згідно з рішенням уряду, Болгарія не робитиме внесків до Європейського фонду миру для фінансування закупівель нової летальної зброї для України. Натомість Софія планує підтримувати українську сторону нелетальною допомогою.

«Болгарія фінансуватиме лише нелетальну допомогу для України; крім того, вона наполягатиме на тому, щоб болгарське фінансування спрямовувалося пріоритетно до регіонів із етнічним болгарським населенням», — заявили в Раді міністрів.

За даними Novinite, внесок Болгарії до Європейського фонду миру на поточний рік становить трохи більш ніж 9 млн євро. Водночас конкретну суму, яка мала б піти саме на закупівлю зброї для України, не визначали.

Раніше цього року Болгарія вже надала Україні допомогу через цей механізм на понад 6 млн євро. Це відбулося на виконання рішення попереднього уряду, ухваленого в лютому.

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Як уряд Болгарії пояснив своє рішення

У Раді міністрів заявили, що позиція Софії ґрунтується на стратегічному інтересі Болгарії до припинення бойових дій поблизу її кордонів. Водночас болгарський уряд задекларував підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, виступивши проти тривалого військового протистояння.

«Фокусування виключно на невійськовій допомозі надсилає чіткий сигнал міжнародній спільноті про те, що Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, однак відкидає логіку нескінченного військового протистояння та шукає шляхи для відкриття дипломатичних каналів для переговорів», — наголосили в уряді.

Як повідомляє Novinite, відмова фінансувати нову летальну допомогу через Європейський фонд миру стала ще одним обмеженням військової підтримки України з боку нового болгарського уряду. Раніше він зупинив передачу зброї зі складів Болгарської армії.

Скільки грошей ЄС виділяє на зброю для України

Європейський фонд миру функціонує з 2021 року, а його загальний бюджет перевищує 17 млрд євро. Механізм використовують, зокрема, для фінансування військової допомоги Україні. У вересні Європейський Союз схвалив виділення понад 6 млрд євро на фінансування закупівель зброї для української сторони.

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Водночас Болгарія раніше отримувала компенсації через цей фонд за передане військове обладнання. За даними Novinite, загальна сума таких компенсацій перевищила 3 млн євро.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев розкритикував продовження постачання озброєнь і боєприпасів Україні, назвавши їх стратегією «миру через силу», що не відбулася.

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