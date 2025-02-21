Країнам Заходу потрібна нова зброя: від чого не врятує Patriot — Business Insider

Як свідчить досвід війни в Україні, для успіху у збройних конфліктах високої інтенсивності не достатньо високотехнологічної зброї, на яку роблять ставку країни Заходу. Зокрема, дорогі та потужні ракетні системи Patriot марно застосовувати під час масових атак дешевих безпілотників.

Про це пише видання Business Insider.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс зазначив, що Захід зосередився на новій зброї, виробництво якої є дорогим і займає багато часу, а тим часом росіяни швидко виготовляють щось дешеве, що не шкода витрачати у великій кількості.

Видання наголошує, що саме дешевша зброя зіграла велику роль в Україні, де недорогі дрони знищили одиниці зброї на мільйони. Зокрема, Росія застосовує дешеві безпілотники та керовані авіабомби, тим самим економлячи дорогі ракети.

При цьому Business Insider цитує генсека НАТО Марка Рютте, який сказав, що "важлива швидкість, а не досконалість".

Таку ж думку висловив у коментарі виданню міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, який, що Заходу потрібно мати більше недорогої зброї, щоб протистояти загрозам, які представляють Росія та Китай. За його словами, це "один з уроків" України, яка може виробляти економічно ефективну зброю і навіть досягти можливостей, порівнянних з дорогими західними системами.

Як зазначив у розмові з Business Insider американський військовий, війна в Україні дуже відрізняється від глобальної війни США та НАТО з тероризмом, тому його товариші, які брали участь в боях, були неготові до неї.

“Спостерігаючи за Україною, західні військові змінюють деякі свої пріоритети, відроджуючи старі тактики, роблячи більший акцент на окопній війні, і досліджуючи нові, дивлячись на цінність недорогих систем, таких як безпілотники, щоб посилити свої збройні сили для майбутніх боїв”, - йдеться у публікації.

Нагадаємо, під час екстреного засідання європейських лідерів, яке відбулося 18 лютого у Парижі, було досягнуто угоди про збільшення витрат на оборону шляхом змін фіскальних правил в Євросоюзі.

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