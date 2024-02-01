Країни Балтії готуються до збройного конфлікту з Росією: наскільки він реальний

Тема російського вторгнення обговорюється дедалі частіше. Втім, підготовкою до війни це називати зарано.

У НАТО готуються до нападу Росії на свій східний фланг, зокрема, на країни Балтії. Усі армії країн серйозно ставляться до цієї загрози.

Про це пише видання The New York Times.

Після завершення "Холодної війни" демократичні країни континенту скерували трильйони доларів на розвиток освіти, медицини, будівництво житла. Це були так звані дивіденди від миру ― гроші, які в іншому випадку пішли б на тренування солдатів і розвиток військово-промислового комплексу. Збройові заводи, залишені без замовлень, згортали виробництво.

2006 року занепокоєні неготовністю до потенційних конфліктів країни НАТО зобовʼязались виділяти на оборону щонайменше 2% ВВП кожна. Однак до анексії Росією Криму 2014 року цю норму виконували лише три країни блоку. Торік таких країн було 11 із 28 ― все одно недостатньо. На те, щоб бути готовими до масштабних бойових дій знову, європейським країнам потрібно ще принаймні кілька років.

І ці роки країни поки що мають, запевняють, наприклад, урядовці Швеції та Норвегії. Керівник армії Норвегії Ейрік Крістофферсен днями заявив, що країна має "вікно можливостей" ― рік, може, два чи три ― активно інвестувати в свою оборону. Це час, за який Росія нібито має оговтатись від втрат в Україні та відновити свій наступальний потенціал.

Зі схожою заявою виступив очільник армії Швеції Карл-Оскар Болін: "Дозвольте мені сказати з усією можливою ясністю: так, у Швеції може бути війна". Це збурило різку реакцію суспільства й низки депутатів, тож премʼєр-міністру Ульфу Крістерсону довелось уточнити: про те, що війна вже біля порога, не йдеться. Але ризик військового конфлікту точно зріс.

На його ймовірність скандинавів наштовхнула впертість, із якою росіяни, попри на втрати, продовжують своє вторгнення до України.

"Те, як окупанти опирались контрнаступу ЗСУ минулого літа, показало, що російська влада всерйоз налаштована втілювати свої плани з експансії ― і готова перебудувати під це життя всієї країни", - пишуть журналісти видання

Наразі НАТО проводить наймасштабніші після завершення "Холодної війни" військові навчання Steadfast Defender 2024 із залученням близько 90 тисяч військових. Однак, як зазначають аналітики, жодні реальні військові дії не виявлялись схожими на сценарії навчань. Тому, зокрема, балтійські країни в підготовці до війни покладаються загалом на власні сили.

І США, і інші країни НАТО висловили готовність відправити до Балтійського регіону військову техніку та особовий склад. Тож присутність додаткового контингенту НАТО у Латвії, Литві та Естонії подвоїться.

Нагадаємо:

У НАТО закликають цивільне населення готуватися до можливої війни з Росією. Така заява днями пролунала від очільника військового комітету Роба Бауера. З його слів, західне суспільство має усвідомити, що "мир не є даністю". І саме тому сили НАТО готуються до конфлікту з Росією.

Подібну заяву зробив також головнокомандувач збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен. Він закликав країни НАТО розширити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до протистояння з Росією. За його словами, наразі є "вікно", яке може тривати один, два, можливо, три роки, протягом яких західні країни повинні інвестувати ще більше в надійну оборону. Але час закінчується, наголосив військовий.

У Польщі також вважають, що Північноатлантичному альянсу варто готуватися до вторгнення Росії.

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