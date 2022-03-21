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Країни Балтії планують заборонити російським кораблям заходити до своїх портів

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Країни Балтії планують заборонити російським кораблям заходити до своїх портів

Associated Press

За словами міністра сполучення Латвії, попри санкції, впроваджені щодо російських та білоруських компаній, рух вантажів наразі відбувається.

Уряд Латвія має намір заборонити вхід  кораблів Росії у свої порти. Як повідомив міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтс, таке рішення можуть ухвалити Литва та Естонія.

Про це міністр Латвії Таліс Лінкайтс розповів в ефірі TV3.

"Ми сподівалися, що буде спільне рішення Європейського Союзу. Ми бачимо, що є країни, які рішуче виступають проти цього (заборони - ІФ), тому очевидно, що рішення буде регіональним", - сказав Лінкайтс.

Він додав, що попри санкції, впроваджені щодо російських та білоруських компаній, рух вантажів наразі відбувається. За найпесимістичнішими прогнозами, у Вентспілському порту зниження вантажообігу становитиме дві третини, у Ризі приблизно 45%, у Лієпаї 20-30%.

Раніше повідомляли, що в Європейському Союзу обговорюють п'ятий пакет санкці проти Росії, у який планують включити питання про накладення нафтового ембарго

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